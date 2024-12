Kazne idu i do 6630 eura: Evo čega se sve trebaju pridržavati taksisti

Taksisti u Hrvatskoj, kako smo već pisali, mogu odrediti cijenu svojih usluga prijevoza kako žele, jer Hrvatska, za razliku od nekih drugih zemalja, nije propisala limit, odnosno najveći iznos moguće naplate za prijeđen kilometar koji bi taksist mogao naplatiti korisniku. To se, doznajemo od nadležnog Ministarstva prometa, neće promijeniti: cijene će i dalje formirati tržište, no taksisti se moraju jasno pridržavati zakonskih odredaba po kojima putniku moraju na vrijeme, prije vožnje, dati do znanja koje cijene imaju i za vrijeme vožnje taksimetar mora biti uključen. U tom smislu planiraju postrožiti zakonske propise.

– Putnik mora biti informiran o cijeni i načinu izračunavanja cijene prijevoza te taksimetar mora biti uključen za cijelo vrijeme vožnje ako se koristi, odnosno mora biti vidljiva aplikacija na način kako je propisano Zakonom. Kako bi se dodatno osiguralo da cjenik zaista bude vidljiv, predviđeno je da će se izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe propisati; među ostalim, uvjeti koje osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati: i uvjet isticanja cjenika na vanjskoj strani vozila, točnije na vratima. Osim toga, u Hrvatskom saboru izglasan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim je propisano da vozači koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika moraju imati karticu autotaksi vozača. Kartica sadrži podatke o vozaču te je pomoću skeniranja QR koda otisnutog na kartici moguće provjeriti ispunjava li osoba uvjete na osnovi kojih je kartica izdana, tj. ima li vozač dobar ugled, odnosno je li počinitelj određenih kaznenih djela, ima li vozač važeću vozačku dozvolu te položen ispit za autotaksi vozača. Ovom odredbom uvelike će se pridonijeti sigurnosti u autotaksi prijevozu putnika te omogućiti lakšu provjeru vozača kako nadležnim službama tako i korisniku takvog oblika prijevoza – kazali su nam iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pojasnili su i da postoje propisane kazne za kršenje Zakona na koje putnici mogu upozoriti nadležne.

– Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidljivu mjestu u vozilu imati istaknut cjenik. Ako prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz, a da u vozilu nema uključen taksimetar ako pruža uslugu putem taksimetra ili ako na vidljivu mjestu vozilu nema istaknut cjenik počinjen je teški prekršaj pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika. Kazne iznose: za pravnu osobu (domaći prijevoznik, prijevoznik Europske unije, strani prijevoznik ili druga pravna osoba) ili fizička osoba – obrtnik, u iznosu od 1980 do 6630 eura, te za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 920 do 1980 eura – dodaju iz Ministarstva.

