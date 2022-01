Snježna oluja pogodila SAD: Zatvorene škole, otkazani letovi, zatvorena glavna cesta u Virginiji...

Snježna oluja donijela je više od 15 centimetara snijega u dijelovima istoka SAD-a u petak, što je prouzročilo zatvaranje škola i ureda savezne vlade, dok je zrakoplovni promet suspendiran na dva dana, a mećava je zatvorila i glavnu autocestu u Virginiji.

Upozorenja zbog snježne oluje bila su na snazi do podneva u području od Washingtona do Mainea, objavila je Nacionalna meteorološka služba. U dijelovima Kentuckyja, Virginije, Pennsylvanije, New Yorka i Marylanda palo je 15-20 centimetara snijega.

Obalni dijelovi Nove Engleske najgore su pogođeni, a u nekim gradovima Connecticuta i Massachusettsa palo je više od 30 centimetara snijega u četvrtak i petak, prema podacima Nacionalne meteorološke službe.

"Smanjivat će se, a prestat će popodne", kazao je meteorolog iz Bostona Alan Dunham.

"Trenutno je dobro, jaka anticiklona kreće se prema istoku-sjeveroistoku. Do večeri bi snijeg trebao prestati padati", dodao je.

Do petka ujutro više od 400 letova odgođeno je ili otkazano iz zračnih luka u New Yorku, Bostonu i Washingtonu, prema stranici Flightaware.com.

🌨 This was the scene just a few minutes ago near Sturgeon Bay. Door County is under a winter storm warning until 6 p.m., while the rest of Northeast Wisconsin is only seeing light snow. https://t.co/eXln4ecXds #wiwx pic.twitter.com/cPfDB8rA9G