Melita Vrsaljko ili za koju smo Hrvatsku, onu Ivane Orleanske ili ovu Cece Arkanove?

Melita Vrsaljko rođena je 1993. u Zadru. Djetinjstvo provodila je u Benkovcu, u nekad nacionalno izmiješanom mjestu, koje je 1995. temeljito i trajno očišćeno, a zatim, u sljedeća tri desetljeća uglavnom dobro čuvano od povratka i reintegracije dijelova njegova prijeratnog stanovništva. Odrastala je među ustaškim grafitima, koji se obnavljaju i množe kao kulturnohistorijski spomenici, među svijetom koji strepi od toga da bi rat, ipak, mogao proći i da bi, unatoč njihovim nastojanjima, moglo doći vrijeme poslijeratno. O tome je, i o koječemu drugom, govorila u valjda posljednjem ozbiljnom talk show programu na hrvatskim televizijama, Zavidavanju na Vida TV, koje uređuje i vodi Ladislav Tomičić.