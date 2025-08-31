Naši Portali
Miljenko Jergović
Autor
Miljenko Jergović

Melita Vrsaljko ili za koju smo Hrvatsku, onu Ivane Orleanske ili ovu Cece Arkanove?

Melita Vrsaljko
Privatne fotografije
31.08.2025. u 09:53

Njezinu pokušaju da organizira fastival "Nosi se" suprotstavila se skupina lokalnih nasilnika. Vođa im je, navodno, bivši branitelj - što u zemlji s pola milijuna bivših branitelja nije neko čudo - dok ostali nisu ni stigli biti branitelji. Legitimirali su se kao ustaše, jer su se glasali pokličem koji je ustaški, i prijetili su nasiljem Meliti Vrsaljko. Činili su joj sve ono što se inače radi Ivani Orleanskoj, samo što je još nisu spalili

Melita Vrsaljko rođena je 1993. u Zadru. Djetinjstvo provodila je u Benkovcu, u nekad nacionalno izmiješanom mjestu, koje je 1995. temeljito i trajno očišćeno, a zatim, u sljedeća tri desetljeća uglavnom dobro čuvano od povratka i reintegracije dijelova njegova prijeratnog stanovništva. Odrastala je među ustaškim grafitima, koji se obnavljaju i množe kao kulturnohistorijski spomenici, među svijetom koji strepi od toga da bi rat, ipak, mogao proći i da bi, unatoč njihovim nastojanjima, moglo doći vrijeme poslijeratno. O tome je, i o koječemu drugom, govorila u valjda posljednjem ozbiljnom talk show programu na hrvatskim televizijama, Zavidavanju na Vida TV, koje uređuje i vodi Ladislav Tomičić.

