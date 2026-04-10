Vlastima je mrska ona prava, stvarna, neuljepšana slika Hrvatske

Nije li tužno da, kako bih osigurala dostojanstven ostatak života svojim roditeljima, moram gotovo hodati na rubu zakona koristeći se pustim bolovanjima, ako se neki doktor smiluje i prihvati sebi ugrožavati posao... Ovo je pritužba neimenovane građanke koja njeguje bolesnog oca, tek jedna u dugom nizu onih koje su pristigle na adresu pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter. Proteklih dana objavila je godišnje izvješće za 2025., koje bi otvoreno, samokritici sklono društvo na mah ocijenilo alarmantnim, i to na barem dvije razine: zbog okolnosti da je njezin ured zaprimio najviše pritužbi građana u 30 godina svog postojanja te zbog činjenice da su joj se građani ponajviše obraćali za pomoć zbog nedostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga – u državi koja se voli nazivati socijalnom.