MILJENKO JERGOVIĆ

Jura Stublić: Moje riječi su tako smiješne, moje su riječi slabe, ali moram ti reći tko kuca na vrata, tko nam dolazi

Pjesma sa "Signala u noći" naslova "Rijeke pravde" je, uz "Pjevajmo do zore", bila radijski hit jeseni 1985., kada sam ja izašao iz vojske. Jedan je, inače alkoholu sklon, stručni suradnik pri nekakvoj komisiji centralnog komiteta bosanske partije na nekom skupu napao pjesmu da je ustaška. Jer kakve su to "rijeke pravde"? Jer što to pjesma najavljuje, a pjesmom nije izrečeno?