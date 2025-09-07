Mediteranski raj za ljubitelje povijesti, autentičnog vina, filmskog pejzaža i spokojnih plaža

Najudaljeniji hrvatski otok čija je priča počela još u 4. stoljeću prije Krista kada je sirakuški tiranin Dionizije Stariji osnovao grčku koloniju Issa – odnosno Vis. Danas pitoreskni, mirni, romantični i (doslovno) filmski lijep otok, u povijesti je prošao kroz ruke mnogih i bio svjedok ratova. Naime, još 1866. godine Talijani su pokušali osvojiti Vis. Dva dana kasnije, na Vis je stigla habsburška flota. Iako brojčano slabiji, nanijeli su težak poraz Talijanima. U bitci je sudjelovalo čak 5000 hrvatskih mornara, a Viška bitka ušla je u povijest kao prva velika pomorska bitka u kojoj su korišteni oklopni brodovi.

Iako su Hrvati nastanili otok Vis u 7. stoljeću, pod talijanskom vlašću ostao je do kapitulacije Italije 1943. godine kada je postao vojno-pomorska baza partizanske vojske. Tijekom Drugog svjetskog rata otok je postao 'Titova baza', a mreža vojnih tunela i danas je dostupna posjetiteljima. Zbog strateškog značaja, Vis je bio zatvoren za strane posjetitelje sve do 1991. godine, što mu je pomoglo da zadrži autentičnost. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša uvrstila je Vis medu deset najočuvanijih otoka u Sredozemlju.

Prirodne čari

Mediteranska klima, uske kamene uličice, miris mediteranskog bilja i borova, daju otoku Visu poseban šarm, posebice u kasno ljeto i ranu jesen kad brojni vinogradi rode rujno grožđe. Postoji legenda i da je prva vinova loza u Dalmaciji posađena baš na Viškom polju. Uz to, Vis je dom nekih od najljepših plaža i skrivenih uvala na Jadranu. Plaža Stiniva, skrivena među strmim liticama, redovito se nalazi na listama najljepših europskih plaža. Među popularnim kupalištima ističu se još Srebrna (dobila je ime po oblutcima koji na mjesečini sjaje poput srebra) te uvala Stončica. Na dnu uvale, u hladovini, nalazi se pješčana plaža plitkog ulaza u more, što ju čini idealnom za obitelji s djecom. Sve ih krasi kristalno čisto plavo more i spokojna atmosfera. Uvala Zaglav, najpopularnija na Visu, nalazi se na udaljenosti od 10 kilometara od grada Visa. Plaža je na dijelovima i pješčana i šljunčana. Pristup automobilom moguć je do obližnjeg sela Milna, a zatim se pješačkom stazom ide do uvale. Šetnja traje tek desetak minuta.

Nedaleko od otoka nalazi se svjetski poznata Modra špilja na Biševu. Između 11.00 i 12.00 sati sunčeve zrake ulaze u špilju kroz ulaz pod morem, lome se i stvaraju jarko plavo svijetlo. Vrlo je uskog i niskog ulaza s mora pa je dok puše jugo, ulazak opasan, pa čak i nemoguć. Zanimljiv je fenomen i takozvana Zelena špilja na Ravniku, koja posjetitelje očarava smaragdno zelenom igrom svjetlosti.

Pitoreskni gradići

Iako površine od nevelikih 90 kilometara kvadratnih, otok Vis ima dva veća grada - Vis i Komižu. Grad Vis odiše nešto urbanijim šarmom s restoranima uz luku, dok je Komiža poznata po opuštenijoj atmosferi i ribarstvu. Tijekom posljednjeg stoljeća emigrirao je značajan dio stanovništva u potrazi za boljim životnim uvjetima pa danas u gradu Visu živi samo oko 2000 ljudi, a na čitavom otoku tek oko 3500 stanovnika.

Komiža, smještena na zapadnoj obali otoka, smatra se kolijevkom ribarstva na Jadranu, a danas tome svjedoči Ribarski muzej u Komiži. Komiški ribari svojim su brodicama gospodarili Jadranom i trgovali ribom sa susjednom obalom, a kao iseljenici stvarali su ribarska središta na Pacifiku. Nezaobilazno je u kontekstu Komiže spomenuti slavnu falkušu - komišku ribarsku gajetu. Falkuša je drveni ribarski brod, usko zašiljen s obje strane, dug oko 7 do 8 metara i širok 3 metra. Bila je vrlo brza, kako na jedra tako i na vesla, mogla je postići brzinu od 8 do 12 čvorova. Njezina posebnost bila su dva uklonjiva drvena bočna dodatka - falke, po kojima je falkuša i dobila ime. Oni su podizali bok broda za otprilike pola metra, štiteći ga od velikih valova na otvorenom moru. Replika falkuše predstavljala je hrvatsku maritimnu baštinu na svjetskoj izložbi EXPO 1998.g. u Lisabonu. Zanimljivo je to da se u Komiži svake godine 6. prosinca, na blagdan Sv. Nikole i Dan Grada, ispred župne Crkve sv. Nikole pali 'žrtveni brod' kao zahvala moru što je od davnina hranilo komiške obitelji i oblikovalo identitet Komižana.

Filmski otok

Čarobni pejzaži Visa privukli su i filmske visokobudžetne produkcije. Najpoznatiji primjer je hollywoodski hit Mamma Mia! Here We Go Again, odnosno drugi nastavak kultnog mjuzikla Mamma Mia! zahvaljujući kojem je Vis stekao titulu „najromantičnijeg otoka Mediterana“. Snimanje je trajalo 24 dana, a film je premijerno prikazan u ljeto 2018. Uz poletne stihove ABBA-e, poznata glumačka lica i scene mediteranskog krajolika koji podsjeća na Grčku, Vis je dobio zasluženu pozornost stranih gostiju.

Kulturni aspekt ne staje na filmskoj umjetnosti. U arheološkoj zbirci viškoga muzeja stoji najljepši primjer antičke umjetnosti - brončana glava božice Artemide. Uz nju, zanimljivo je za pogledati i jedinstvenu zbirku amfora izvađenih iz. Grad Vis iznimno je bogat i kulturno-spomeničkom baštinom iz novijeg doba. U gradu Visu smještene su brojne palače i ljetnikovci: palača pjesnika Petra Hektorovića, rodna kuća Ranka Marinkovića, Gazarovićeva i Gariboldijeva palača, vila Kaliopa, austrijska utvrda Batarija i brojne druge. Od sakralne arhitekture i umjetnosti ističu se Crkva sv. Jurja i Crkva sv. Marije u Podselju.

Aktivnijim posjetiteljima svidjet će se sportsko-rekreacijski centar s četiri teniska terena, košarkaškim i nogometnim igralištem. Za umoriti tijelo, ali odmoriti dušu tu su biciklističke i planinarske staze okružene netaknutom i mirisnom vegetacijom. Za one koji se žele okušati u nesvakidašnjem sportu, na otoku djeluju čak dva ronilačka centra. Otok Vis u listopadu postaje destinacija iz snova za nautičare jer se već tradicionalno odražava Viška regata koja se ove godine održava od 17. do 19. listopada.

Kao što je već napisano na početku ovog teksta, Vis je pratila burna povijest. U viškom podmorju pronađeno je 30-ak aviona, uglavnom bombardera iz Drugog svjetskog rata. Prvi je potonuo 6. studenoga 1944. i nalazi se na južnoj obali otoka, a budući da je praktički neoštećen i dobro vidljiv, jedna je od najvrjednijih avionskih olupina u Hrvatskoj i šire. U Geoparku Viški arhipelag nalaze se još dvije olupine, a radi vrijedne prirodne, kulturne i povijesne baštine, dio je UNESCO-ve svjetske mreže geoparkova od 2019.

Okusi Visa

Ne bi ovaj tekst imao smisla, a da ne otvori apetit. Lokalni kulinarski specijaliteti kao što su komiška pogača, meso ispod peke, srdele na ražnju, fažol i manistra na 'brujet' (brudet) neophodan su dio sveukupnog doživljaja ovog otoka. Najpoznatije autentično bijelo vino ovog otoka čuvena je viška Vugava uz koju se riblja jela dobro slažu. Savršen je to spoj dvaju najjačih otočnih djelatnosti – ribarstva i vinogradarstva.