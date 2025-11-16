Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO SE DOGAĐALO PRIJE 30 GODINA

Mato Tadić: Tuđmanu smo u Daytonu rekli ne, odmah je zatražio naše ostavke

Autor
Zoran Krešić
16.11.2025.
u 10:19

Tuđmanu smo Zubak i ja u Daytonu rekli da ne možemo podržati sporazum, odmah je tražio da podnesemo ostavke

Trideseta godišnjica pregovora u Daytonu koji su okončani sporazumom o završetku rata u BiH navršit će se 21. studenoga. Pod krilima vojnih zrakoplova u američkoj zračnoj bazi Wright Patterson sporazum su potpisali predsjednici Hrvatske Franjo Tuđman, BiH Alija Izetbegović i Srbije Slobodan Milošević, čime je završen troipolgodišnji ratni masakr. Do sada Mato Tadić, ministar u Vladi Herceg-Bosne, u Vladi Federacije BiH, a poslije i ustavni sudac, nije govorio o ta tri tjedna pregovora iza zatvorenih vrata. Prvi put otkriva detalje iz tih pregovora, uključujući činjenicu da je i on, zajedno s Krešimirom Zubakom, odbio potpisati sporazum, na čemu je inzistirao Tuđman. Odluka koja je šokirala mnoge bila je motivirana dubokim nesuglasicama oko teritorijalnog ustroja, konstitutivnosti naroda i federalnog uređenja BiH.

Ključne riječi
ustavne reforme Hrvati u BiH Daytonski sporazum

Komentara 19

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
10:51 16.11.2025.

A zakaj je Milošević se potpisival i o sem odlučival ak Srbija opće ni sudjelovala vu semu tem ? Ajmo mudrijaši, rad bi čul odgovor !

Avatar 404_ZLO
404_ZLO
11:30 16.11.2025.

Mnogi, stvarno mnogi su čekali da Tuđman umre, neki i još jako, jako dugo iza toga - da bi izlazili sa sovim "istinama" o Tuđmana. Sada je to lagano i jednostavno jer čovjek je mrtav pa ne može javnosti kazati što je istina a što nije.

EU
eurofil55
11:50 16.11.2025.

Nije pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman bio "naš", bio je svoj. Bio je prisiljen braniti Hrvatsku kao državu uz ograničenja povijesne stvarnosti, a pragmatični kompromisi utjecali su na to da ona dobije neovisnost. Imao je viziju da će neke stvari biti moguće riješiti kasnije, "u hodu", istina je, neke od njih i jesu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja