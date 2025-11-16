Trideseta godišnjica pregovora u Daytonu koji su okončani sporazumom o završetku rata u BiH navršit će se 21. studenoga. Pod krilima vojnih zrakoplova u američkoj zračnoj bazi Wright Patterson sporazum su potpisali predsjednici Hrvatske Franjo Tuđman, BiH Alija Izetbegović i Srbije Slobodan Milošević, čime je završen troipolgodišnji ratni masakr. Do sada Mato Tadić, ministar u Vladi Herceg-Bosne, u Vladi Federacije BiH, a poslije i ustavni sudac, nije govorio o ta tri tjedna pregovora iza zatvorenih vrata. Prvi put otkriva detalje iz tih pregovora, uključujući činjenicu da je i on, zajedno s Krešimirom Zubakom, odbio potpisati sporazum, na čemu je inzistirao Tuđman. Odluka koja je šokirala mnoge bila je motivirana dubokim nesuglasicama oko teritorijalnog ustroja, konstitutivnosti naroda i federalnog uređenja BiH.
Mato Tadić: Tuđmanu smo u Daytonu rekli ne, odmah je zatražio naše ostavke
Mnogi, stvarno mnogi su čekali da Tuđman umre, neki i još jako, jako dugo iza toga - da bi izlazili sa sovim "istinama" o Tuđmana. Sada je to lagano i jednostavno jer čovjek je mrtav pa ne može javnosti kazati što je istina a što nije.
Nije pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman bio "naš", bio je svoj. Bio je prisiljen braniti Hrvatsku kao državu uz ograničenja povijesne stvarnosti, a pragmatični kompromisi utjecali su na to da ona dobije neovisnost. Imao je viziju da će neke stvari biti moguće riješiti kasnije, "u hodu", istina je, neke od njih i jesu.
A zakaj je Milošević se potpisival i o sem odlučival ak Srbija opće ni sudjelovala vu semu tem ? Ajmo mudrijaši, rad bi čul odgovor !