Mato Tadić: Tuđmanu smo u Daytonu rekli ne, odmah je zatražio naše ostavke

Trideseta godišnjica pregovora u Daytonu koji su okončani sporazumom o završetku rata u BiH navršit će se 21. studenoga. Pod krilima vojnih zrakoplova u američkoj zračnoj bazi Wright Patterson sporazum su potpisali predsjednici Hrvatske Franjo Tuđman, BiH Alija Izetbegović i Srbije Slobodan Milošević, čime je završen troipolgodišnji ratni masakr. Do sada Mato Tadić, ministar u Vladi Herceg-Bosne, u Vladi Federacije BiH, a poslije i ustavni sudac, nije govorio o ta tri tjedna pregovora iza zatvorenih vrata. Prvi put otkriva detalje iz tih pregovora, uključujući činjenicu da je i on, zajedno s Krešimirom Zubakom, odbio potpisati sporazum, na čemu je inzistirao Tuđman. Odluka koja je šokirala mnoge bila je motivirana dubokim nesuglasicama oko teritorijalnog ustroja, konstitutivnosti naroda i federalnog uređenja BiH.