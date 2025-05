Matijević: Split je jeftina party destinacija, Ultru van!

"Bilo je svega, od mokrenja u pitare, do urlikanja i sprintanja po ulicama. A riječ je o noći za koju su nam stanari rekli da je bila među mirnijima u posljednjih petnaest dana. Ja sam se, doslovno, budio u dva, četiri i u pola pet," ispričao nam je Davor Matijević (SDP), kandidat za gradonačelnika Splita nakon što je noć prespavao u Getu. On i Tomislav Šuta, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika odazvali su se pozivu stanovnika Geta, u Dioklecijanovoj palači, da se uvjere kakav nered i buku prave turisti koji u Split dolaze radi opijanja. Ipak, Matijević kaže kako nije doživio ništa što nije očekivao. "Godine stihije i lošeg upravljanja turizmom dale su ovakav rezultat, loš ne samo za one malobrojne stanare koji su ostali, već i za turizam. Jer da je netko tamo odsjeo i platio noćenje, sigurno bi ostavio lošu recenziju i ne bi se vratio. Buka i galama su trebale stati do ponoći, nakon čega su trebali uslijediti red i mir, ali to se nije dogodilo. Ne vodimo računa o kvaliteti i strukturi gostiju. Treba nam manji broj imućnijih turista koji će više trošiti. Ovako se polako pretvaramo u jeftinu party-destinaciju", kaže Matijević.

Postane li gradonačelnik, kao prvu, vatrogasnu mjera uveo bi pojačane patrole komunalnih redara i zaštitara, a tražio bi konkretniju pomoć policije. "Najvažnije je izraditi strategiju razvoja turizma i ozbiljno raspraviti o budućnosti Ultre. Stava sam da je u dogledno vrijeme treba izbaciti iz Splita. Ona nam ne treba, pogotovo ne u srpnju. Da se događa u predsezoni ili posezoni, to bi još imalo nekog smisla", smatra Matijević i dodaje kako struktura gostiju tijekom Ultre i nije toliko sporna. "Činjenica je da nas je Ultra svrstala na globalnu kartu kao party-destinaciju, a Split to nije niti može biti", kaže Matijević.

'Stop alkoholu iza ponoći'

Tomislav Šuta također je loše spavao i smatra da Split ima ozbiljan problem te da turizam treba usmjeriti u drugom pravcu. Ipak, ne smatra kako je problem u Ultri. "Nisam protiv da se nešto događa 3–4 dana godišnje, ali ne može takav profil gostiju činiti temelj turističke ponude tijekom cijele sezone. U svom sam političkom programu više puta isticao da turizam mora biti u službi kulture i sporta, da se obnovi sportska infrastruktura. Kultura treba izaći na ulice, u parkove, u Dioklecijanovu palaču, stvarati novi profil turista i novi đir po gradu – kaže Šuta kojega je također buka budila cijele noći.

– U dva i pol, tri i pol, četiri... Tada se napiju. Trebalo bi zakonski zabraniti prodaju alkoholnih pića tijekom noćnih sati, primjerice, od ponoći – kaže Šuta koji je također saborski zastupnik. Ivica Puljak, aktualni gradonačelnik i kandidat Centra za još jedan mandat, izjavio je kako Šuta i Matijević vode zajedničku kampanju protiv njega u Splitu. – Obraćam se posebno biračima koji razmišljaju da daju glas koaliciji SDP-a i Možemo te ih molim da u nedjelju izađu na izbore i biraju javni interes, dakle, nas – istaknuo je Puljak.

GALERIJA Kaos na zagrebačkom fakultetu: Bernardić se svađao s organizatorima debate, Tomašević pobjegao