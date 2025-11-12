Matijević: Ako Vlada ne daruje hotel Zagreb Gradu Splitu, vratit ću mandat SDP-u

Na sjednici Gradskoga vijeća Splita prilikom rasparve o rebalansu proračuna za kojega HDZ i gradonačelnik Tomislav Šuta nemaju dovoljno ruku, nezavisni vijećnik Davor Matijević (bivši predsjednik splitskog SDP-a) je ponudio vladajućima da će prilikom budućeg glasovanja o proračunu biti odlučujući glas za, ukoliko Vlada daruje Gradu Splitu hotel Zagreb i on ga prenamjeni u starački dom.

- Kolege koje čine oporbeni blok u Gradskom vijeću su u pravu. I rebalans i proračun su politički dokumenti. Trenutačno, ne vidim nijedan razlog zbog kojeg bih podržao ovaj rebalans. Gradska vlast očito nema 16 ruku i, ako se ništa ne promijeni, rebalans, a za mjesec dana ni proračun, neće proći – rekao je Matijević i nastavio da se kao netko tko je 17 godina bio član SDP-a nalazi između dva loša izbora: podržati proračun većine kojoj ne pripadam ili izazvati nove izbore.

- Zato danas nudim javnu i potpuno transparentnu ponudu, bez ikakvih dogovora iza zatvorenih vrata. Ako Vlada darovnicom dodijeli cijeli kompleks Hotela Zagreb Gradu Splitu, kako bi postao dom za umirovljenike, podržat ću gradski proračun. Ako to ne učini, vraćam svoj vijećnički mandat SDP-u. Neka tada oni odluče što i kako dalje, bez mene. Ne želim sudjelovati u ideološkim ratovima ni besmislenim prepucavanjima – rekao Matijević i zaključio kako će zbog ove odluke, ako ona uopće prođe, osobno izgubiti sve što je politički gradio 17 godina. -Ako je zbog hotela Zagreb ni najmanje mi neće biti žao.

Ponuda je na stolu. Uzmite ili ostavite. Što se mene osobno tiče ili hotel Zagreb ili izbori. Kocka je bačena! - iznio je Matijević očito računajući kako se HDZ-ovoj vladajućoj koaliciji do rasprave o proračunu neće prikloniti nitko od sadašnje oporbe.