SMIRIVANJE TENZIJA

Šuta nakon prosvjeda Torcide: Split je grad dijaloga, kulture i uključivosti

Split: Tomislav Šuta o rezultatima upisa u dječje vrtiće uoči početka nove pedagoške godine
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
08.11.2025.
u 21:52

Govoreći o povicima "Za dom spremni" koji su se čuli ispred Županijskog suda, Šuta je kazao kako mu 'nije drago da se to događa', ali je naglasio da svatko ima pravo na svoje mišljenje i izražavanje u duhu demokracije

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je u subotu, nakon prosvjeda Torcide na Rivi, da je Split grad dijaloga, kulture i uključivosti te ne želi da se u njemu događa bilo kakva netrpeljivost, istaknuvši važnost smirivanja tenzija i poštovanja demokracije.  'Drago mi je što je sve prošlo bez tenzija i incidenata. Split je grad dijaloga, kulture i u budućnosti je dobro da ovakve stvari izbjegnemo', izjavio je gradonačelnik Šuta za hrvatske televizije. Govoreći o povicima "Za dom spremni" koji su se čuli ispred Županijskog suda, Šuta je kazao kako mu 'nije drago da se to događa', ali je naglasio da svatko ima pravo na svoje mišljenje i izražavanje u duhu demokracije. 'Osuđujem sve ono što u sebi sadrži govor mržnje, ali pozivam sve da se tenzije smire. Moj je zadatak kao gradonačelnika da Split ne bude grad u kojem se događa bilo kakva netrpeljivost', rekao je Šuta.

Upitan o zahtjevima prosvjednika da se uhićene navijače pusti na slobodu, Šuta je istaknuo kako ne želi komentirati odluke pravosuđa. 'Smatram da pravosuđe neovisno radi svoj posao i sve trebamo prepustiti njima. Da ulazim u rad suda, bilo bi to neprimjereno od mene', naglasio je. Komentirao je i činjenicu da je jedan od uhićenih član vladajuće stranke te da mu je potporu na društvenim mrežama izrazio i splitski dožupan. 'Dok postupak ne završi, ne mogu davati mišljenja. Znam da su prijatelji i ne želim to dodatno komentirati', rekao je i dodao kako je HDZ demokratska stranka i nikome ne zabranjuje iznošenje mišljenje. Naglasio kako su dijalog i komunikacija ključni da se slične situacije više ne bi ponavljale te je izrazio žaljenje što je do prosvjeda uopće došlo. 'Bitno je da Split ostane grad mira i razumijevanja. Žao mi je što se sve skupa dogodilo, ali vjerujem da ćemo iz ovoga izvući pouku', zaključio je.

Ključne riječi
prosvjed Torcida Tomislav Šuta

Kupnja