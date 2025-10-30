Matanića se istražuje zbog bludnih radnji, droge...

– Ne znam vodi li se protiv mene kazneni postupak – ustvrdio je nedavno Dalibor Matanić u sramotnom intervju koji je dao Gloriji. Razgovor koji je valjda PR-ovski zamišljen kao njegov povratak u javnost nakon što je prije godinu dana više žena javno istupilo i kazalo da ih je godinama seksualno uznemiravao, a u kojem je sebe prikazao kao žrtvu, uz tvrdnje da ako je nekome nešto nažao napravio, onda su za to krive njegove ovisnosti o alkoholu i drogi, nije dobro primljen u javnosti. Pa je u skladu s time brzo povučen sa stranica Glorije uz ispriku autorice teksta. No dok Matanić tvrdi da ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak, i to nakon što je više žrtava koje je seksualno uznemiravao o tome javno progovorilo, policija i tužiteljstvo, ako je suditi po njihovom odgovorima na upite u vezi sa slučajem Matanić, takvih problema nemaju. U PU zagrebačkoj kažu da su "su sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke kroz opća posebna izvješća dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu."

– Posljednje opće posebno izvješće dostavljeno im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne državno-odvjetničke odluke. Do današnjeg dana nismo zaprimili pisanu obavijest Općinskog kaznenog državnog odvjetništva (OKDO) u Zagrebu o postupanjima ili nadopuni postupanja u navedenom predmetu – odgovorili su iz policije na upit što se događa sa slučajem Matanić. Prevedeno na hrvatski jezik, to znači da je policija obavila svoj dio posla, razgovarala sa žrtvama i potencijalnim svjedocima te izvješće o tome što su doznali tijekom tih razgovora proslijedila OKDO-u Zagreb. A tamo pak kažu da protiv Matanića provode istraživanje "zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. te članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona." Konkretnije, Matanića se istražuje zbog bludnih radnji, spolnog uznemiravanja njemu podređene osobe te omogućavanja konzumacije droge nekoj drugoj osobi. Pojašnjavaju i da istraživanje koje provode nije javno, pa ne mogu davati više informacija o slučaju, poput primjerice podatka koliki je broj žrtava koje su Matanića prijavile.

S obzirom na to da tužiteljstvo provodi istraživanje po materijalima koje im je dostavila policija, to znači da će u nekom trenutku i Matanić biti ispitan, vjerojatno će i njegov mobitel biti vještačen (ako već nije) te će nakon svega toga biti odlučeno hoće li se prijave protiv njega i službeno formalizirati u neku istragu ili optužnicu. Za spolno uznemiravanje osobe kojoj si nadređen ili koja je o tebi ovisna zapriječena je kazna do dvije godine zatvora, a tolika je kazna zapriječena i za bludne radnje. Što se pak tiče omogućavanja trošenja droga, za to je zapriječena zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina.