Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POLICIJA I TUŽITELJSTVO O SLUČAJU REDATELJA

Matanića se istražuje zbog bludnih radnji, droge...

Zagreb: Suđenje Daliboru Mataniću zbog klevete i uvrede influencerice Doris Stanković
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
30.10.2025.
u 19:55

S obzirom na to da tužiteljstvo provodi istraživanje po materijalima koje im je dostavila policija, to znači da će u nekom trenutku i Matanić biti ispitan, a vjerojatno će i njegov mobitel biti vještačen

– Ne znam vodi li se protiv mene kazneni postupak – ustvrdio je nedavno Dalibor Matanić u sramotnom intervju koji je dao Gloriji. Razgovor koji je valjda PR-ovski zamišljen kao njegov povratak u javnost nakon što je prije godinu dana više žena javno istupilo i kazalo da ih je godinama seksualno uznemiravao, a u kojem je sebe prikazao kao žrtvu, uz tvrdnje da ako je nekome nešto nažao napravio, onda su za to krive njegove ovisnosti o alkoholu i drogi, nije dobro primljen u javnosti. Pa je u skladu s time brzo povučen sa stranica Glorije uz ispriku autorice teksta. No dok Matanić tvrdi da ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak, i to nakon što je više žrtava koje je seksualno uznemiravao o tome javno progovorilo, policija i tužiteljstvo, ako je suditi po njihovom odgovorima na upite u vezi sa slučajem Matanić, takvih problema nemaju. U PU zagrebačkoj kažu da su "su sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke kroz opća posebna izvješća dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu."

– Posljednje opće posebno izvješće dostavljeno im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne državno-odvjetničke odluke. Do današnjeg dana nismo zaprimili pisanu obavijest Općinskog kaznenog državnog odvjetništva (OKDO) u Zagrebu o postupanjima ili nadopuni postupanja u navedenom predmetu – odgovorili su iz policije na upit što se događa sa slučajem Matanić. Prevedeno na hrvatski jezik, to znači da je policija obavila svoj dio posla, razgovarala sa žrtvama i potencijalnim svjedocima te izvješće o tome što su doznali tijekom tih razgovora proslijedila OKDO-u Zagreb. A tamo pak kažu da protiv Matanića provode istraživanje "zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. te članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona." Konkretnije, Matanića se istražuje zbog bludnih radnji, spolnog uznemiravanja njemu podređene osobe te omogućavanja konzumacije droge nekoj drugoj osobi. Pojašnjavaju i da istraživanje koje provode nije javno, pa ne mogu davati više informacija o slučaju, poput primjerice podatka koliki je broj žrtava koje su Matanića prijavile.

S obzirom na to da tužiteljstvo provodi istraživanje po materijalima koje im je dostavila policija, to znači da će u nekom trenutku i Matanić biti ispitan, vjerojatno će i njegov mobitel biti vještačen (ako već nije) te će nakon svega toga biti odlučeno hoće li se prijave protiv njega i službeno formalizirati u neku istragu ili optužnicu. Za spolno uznemiravanje osobe kojoj si nadređen ili koja je o tebi ovisna zapriječena je kazna do dvije godine zatvora, a tolika je kazna zapriječena i za bludne radnje. Što se pak tiče omogućavanja trošenja droga, za to je zapriječena zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

FOTO Pogledajte dronove na zagrebačkim ulicama: Sve se snima
Zagreb: Suđenje Daliboru Mataniću zbog klevete i uvrede influencerice Doris Stanković
1/25
Ključne riječi
spolno uznemiravanje seksualno zlostavljanje kazneni postupak Dalibor Matanić

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:53 30.10.2025.

Dovoljno je odbojno što je radio ženama i kako se ponašao. Najodbojnije mi je ipak da mu njegovo zlostavljanje žena čak neke kao feministice praštaju i skoro zataškavaju jer ima korektan ljevičarski background. Koliko je to samo dvolično. Recimo Glorijaa nije tek neki magacin nego ipak ženski i po uredništvu i feministički časopis. Ali jako vidimo sve je ljevici relativno a kako znamo i zločini ovisno od toga tko ih je počinio.

BR
branding16
21:39 30.10.2025.

Matanić nije degenerik od jučer, sve se to znalo no bio je miljenik ljevih, HAVC-a jer je radio protiv hrvatskog naroda, njegovih svetinja a hrvatski narod je to plaćao. Prije Matanića trebalo bi istražiti kriminal, korupciju, ilegalne radnje HAVC-a

KS
karta seksalica
21:19 30.10.2025.

Najbolje mi je kako je domoljube i vjernike u svojim filmovima prikazivao kao perverzne nasilnike i silovatelje koji se seksaju sa svinjama, hahah. Spremaj Dado vazelina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja