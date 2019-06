Maše se kartama Velike Mađarske i Velike Italije, Hrvatska im odgovorila

Republici Hrvatskoj je neprihvatljivo prikazivanje hrvatskih zemalja u neistinitom povijesnom kontekstu kao i promoviranje aspiracija koja se ni u prošlosti nisu pokazala uspješnima, odgovorili su na Večernjakov upit iz Ministarstva vanjskih i europskih pitanja o karti “povijesne” Mađarske koju komadaju ruke i grabe teritorij, između ostalog i dijelove Hrvatske, a koju je objavio Međunarodni ured za informiranje u sklopu kabineta premijera Victora Orbána.

Oživljavaju fašizam

Mađarska je prije nekoliko dana proslavila Dan nacionalnog zajedništva, spomendan uveden 2010. kako bi se obilježilo potpisivanje Trianonskog mirovnog ugovora koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u Versaillesu, a po čijim je odredbama Mađarska izgubila dvije trećine teritorija koji je podijeljen između Austrije, Čehoslovačke, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te Rumunjske.

– Trianonskim ugovorom uništeno je mađarsko društvo, ekonomija i politički sustav – kazao je državni tajnik za nacionalnu politiku Árpád János Potápi.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw