Marko Jelić o slučaju Agrokor: 'Vlada je Hrvatsku možda izvrgla povijesnoj opasnosti. Tko će odgovarati?'

Tijekom srijede Hrvatskom je odjeknula vijest kako je Centar za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID) prihvatio tužbu Ivice Todorića protiv Republike Hrvatske oko preuzimanja Agrokora. ICSID je donio službenu odluku o nadležnosti u sporu koji su protiv hrvatske vlade u Washingtonu pokrenule Adria Group B.V. i Adria Group Holding B.V., dvije nizozemske kompanije nekadašnjeg vlasnika Agrokora Todorića. Prema neslužbenim informacijama, odluka je raspisana detaljno, a argumenti kojima je DORH u ime Republike Hrvatske osporavao nadležnost arbitražnog tijela u cijelosti su pobijeni.

Dr.sc. Marko Jelić, predsjedavajući supredsjednik političke stranke AP te aktualni župan Šibensko-kninske županije prozvao je Vladu RH povodom ovog slučaja. “Priču oko Agrokora pratim od prvog dana i godinama ponavljam jedno te isto. Hrvatska će skupo platiti aferu Borg, a Vlada će cijeli narod gurnuti u dužničko ropstvo zbog svojih nepromišljenih poteza. Premda Ivica Todorić još nije pobijedio u arbitražnom sporu u Washingtonu to će se vjerojatno dogoditi. Šteta koju će Republika Hrvatska biti obvezna isplatiti mjerit će se u milijardama eura. Imamo se stoga pravo upitati tko će za to odgovarati? Naša djeca, unuci i praunuci bit će u dužničkom ropstvu jer je grupa Borg uz blagoslov politike skrojila bizaran zakon Lex Agrokor, a koji je praktički bio paravan za otimanje privatne imovine i pljačku stoljeća”, izjavio je Marko Jelić.

Dodao je kako uopće nema namjeru ulaziti u srž ponašanja i poslovanja Ivice Todorića i načina na koji je vodio Agrokor, svoju vlastitu, dakle privatnu kompaniju. “To trenutno nije predmet javnog interesa. Ovdje je primarni javni interes postupanje Vlade i šteta koju će, ako izgubimo, pretrpjeti svi građani Hrvatske. Neslužbeno sam doznao da je ovo po vrijednosti najveća arbitraža od 2008. godine na ICSID-u. To dovoljno govori o svemu. Arbitraža u Washingtonu apsolutno nije šala i ta se tema nipošto ne smije koristiti u dnevnopolitičke svrhe. Narod treba osvijestiti koja nam opasnost prijeti”, dodaje Jelić.

Ako se detaljno prouči priča oko Agrokora, kaže Jelić, onda se jasno vidi da je država svjesno radila prvoklasne greške nadajući se da neće doći do slučaja kojem danas svjedočimo. “Od DORH-ovog višemilijunskog plaćanja za nepostojeće vještačenje preko rubno bizarnih sudskih postupaka pa sve do mail prepiske grupe Borg koja je uz znanje Vlade dogovarala svoje operacije. Oni su na ime konzultantskih usluga utržili više od 500 milijuna kuna da bi danas Hrvatskoj prijetila naknada štete od više milijardi eura. To je kao da ubijete cijelu kravu zbog jednog bifteka”, zaključuje Jelić.

Prvi čovjek AP-a kaže kako se ovakvi slučajevi događaju zbog pravne nesigurnosti i korumpiranog pravosuđa. Hrvatskoj je kaže, pod hitno, potrebno novo zakonodavstvo i reforma pravosuđa kako bi se ovakve situacije spriječile u budućnosti. “Hrvatskoj treba demokratizacija i otvorenost institucija te funkcionalna trodioba vlasti. Hrvatska je na papiru uređena država, ali papir trpi puno toga. Nama trebaju korjenite i strukturalne promjene u načinu izbora pravosudnih tijela i sudaca kao i radikalni zakoni koji će u potpunosti istrijebiti korupciju i upliv partikularnih sfera u strateške državne odluke. Mi u AP-u pripremamo program koji će se time posebno baviti”, podvukao je Jelić.

