Marijana Puljak: Milanovićeva kandidatura može mobilizirati birače i to može voditi prema 'trećem iznenađenju'

1. Prvo iznenađenje, izbori će biti u srijedu. Drugo iznenađenje, predsjednik države Zoran Milanović bit će premijerski kandidat. Vodi li to i prema trećem iznenađenju, pobjedi ljevice na izborima?

Odluka da se izbori održe u srijedu svakako je iznenađujuća, ali smatramo da je motivirajuća za veći izlazak birača. Još veće iznenađenje je kandidatura predsjednika države Zorana Milanovića za premijera. To definitivno unosi novu dinamiku u političku arenu Hrvatske i može se smatrati značajnim potresom na političkoj sceni. Milanovićeva kandidatura može mobilizirati sve one birače kojima je jasno da su ovo izbori – ili HDZ ili Hrvatska, što potencijalno vodi prema "trećem iznenađenju"', odnosno pobjedi koalicije centar-lijevo na izborima.

2. Slažete li se da su netom raspušteni deseti saziv Sabora obilježile – zastupnice, pogotovo one koje su prvi put dobile priliku biti u parlamentu. Čime su to one u javnosti ostavile takav dojam?

Rad Sabora je, bez sumnje, obilježila prisutnost zastupnica, osobito onih koje su prvi put sudjelovale u radu parlamenta. Na početku smo pokrenule i inicijativu zastupnica za jaču zaštitu žrtava seksualnog nasilja, čime smo pogurale promjene Kaznenog zakona. Angažiranost zastupnica, odvažnost u raspravama i spremnost da se uhvate u koštac s temama od društvene važnosti ostavile su snažan dojam na javnost. Dokazale smo da su žene ne samo sposobne za kvalitetan politički rad, već i da mogu unijeti svježinu i inovativnost u političke procese, često se usmjeravajući na pitanja koja su prije bila zapostavljena.

3. Vi, Dalija Orešković iz SSiP-a, koja je neko vrijeme bila i dio Centra, te Anka Mrak-Taritaš iz Glasa činile ste prvi ženski zastupnički klub u povijesti Sabora. Ima li šanse da nakon izbora taj klub opstane i dalje ili...?

Naš klub je pokazao da je moguće prijeći stranačke granice u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Sada su naše stranke dio koalicije koja zajedno izlazi na izbore i nadam se pobjedi. Vidjet ćemo kako će se posložiti Sabor nakon izbora i koji će se klubovi formirati. Nadam se da smo svojim radom ohrabrile mnoge djevojke da se aktiviraju u svojoj zajednici, pa tako i u politici, jer nam u njoj sigurno treba više žena.

