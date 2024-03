Raspudić o Milanovićevoj koaliciji: Ako podrže naš program u Saboru, dobrodošli su!

Most se nema namjeru pridružiti "antihadezeovskoj" koaliciji SDP-a koju predvodi aktualni predsjednik države Zoran Milanović. Nikola Grmoja, koji je u petak izašao sa svojom kandidaturom za premijera na predstojećim izborima, u utorak će predstaviti program Mosta i njihove kandidate.

- Zoran Milanović ide na izbore kao kandidat na listi SDP-a koja ima svoj program, a taj program nije program Mosta. Mi imamo svoj opsežan i kvalitetan program, kao i svoje kandidate, a sutra, hoće li netko u Saboru to prepoznati i podići ruku za podršku našem programu i našem kandidatu, ne znamo, ali je dobrodošao – izjavio je Nino Raspudić za Večernji list.

Na pitanje postoji li mogućnost da nakon izbora Most podrži Zorana Milanovića i SDP, Raspudić kaže da ne postoji.

- Već sam vam rekao da imamo svoj program i svoje kandidate. SDP-ov program nama u puno stvari nije prihvatljiv. Mi ne dijelimo iste političke vrijednosti. Ako je njima primarna borba protiv korupcije i želja da se sasiječe HDZ-ova koruptivna hobotnica, podržat će nas, jer ako se itko dokazao da je tome predan to je Most i Nikola Grmoja kao prvo ime antikorupcije u Hrvatskoj – poručio je Raspudić kojega smo pitali i postoji li mogućnost da Most po treći put podrži HDZ i pomogne mu dolazak na vlast.

- Ne! Apsolutno, ne – rekao je Nino Raspudić.

