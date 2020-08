Manolić nakon smrti supruge: 'Pozlilo joj je na ljetovanju, mislila je da ima upalu pluća'

U Zagrebu je od posljedica maligne bolesti umrla Mirjana Ribarić (64), druga supruga bivšeg političara Josipa Manolića (100). Iako su neki mediji objavili da ga je tužna vijest dočekala u Novom Vinodolskom na odmoru, Manolić nam je rekao da je bio u Zagrebu. Supruga i on vratili su se, kaže, sa zajedničkog ljetovanja prije desetak dana jer joj je pozlilo.

- Bili smo zajedno na moru. Nije se dobro osjećala, ali mislila je da ima upalu pluća. No, liječnici su sad rekli da je to bio rak pluća. Umrla je u Vinogradskoj. Teško mi je, možete si misliti kako se osjećam... Mučila se, jako se mučila i teško disala - rekao nam je jučer Manolić.

On i Mirjana upoznali su se prije dvadesetak godina. Kad je Manolić vodio Hrvatske nezavisne demokrate, postavio ju je 1999. godine na prvo mjesto liste za dijasporu. Broj glasova koji su dobili nije bio dovoljan da uđu u Hrvatski sabor. Ona će to pokušati i četiri godine kasnije, kad je stranku vodio Zlatko Canjuga, no ponovno bez uspjeha. Rodom je iz Siska, a prema šturim informacijama objavljenima u medijima, radila je kao odgojiteljica u SOS Dječjem selu Lekenik. Nakon desetak godina veze, vjenčali su 2016. godine na otoku Krku, gdje je imala kuću koji je naslijedila od tete.

- Ta naša ljubav nije od jučer. Iza nas je višegodišnji zajednički život. Odlučili smo ga okruniti brakom jer više nije bilo smisla živjeti u izvanbračnoj zajednici. Pa ozbiljni smo ljudi u ozbiljnim godinama! - rekao je novinarima Manolić, koji je rođen 20. ožujka 1920. u Kalinovcu pokraj Đurđevca. Nakon što su stavili potpise na dokumente na građanskoj ceremoniji, otišli su s kumovima na ručak.

Za Večernji list tada je ispričao kako nije znao da je postao i međunarodna senzacija zbog ženidbe u 97. godini s 37 godina mlađom Mirjanom. - U ovoj dobi, nikakva medicinska sestra ni Crveni križ ne može vam pomoći kao bliska osoba. Mirjana ima 60 godina i još radi kao odgojiteljica u dječjem vrtiću, ali ona je sada i moj vozač, pomoć u kući. Htio sam da skinemo tabu oko vjenčanja, to je tabu zatvoren u stotine mreža. Neka svi vide da čovjek u mojim godinama može sklopiti brak. Za moju okolinu to nije bio neki problem jer smo izvanbračno živjeli već desetak godina. Oženio sam se drugi put, a mojoj gospođi ovo je prvi brak - kazao je za Večernji list 2016.

Prva Manolićeva supruga Marija Eker Manolić umrla je 2003. godine u 82. godini. Prema službenim izvješćima, poginula je u požaru u stanu u Nazorovoj ulici. Uzrok požara bila je cigareta koja je zapalila posteljinu na krevetu. Bila je nepokretna i pod medicinskom skrbi. U stan je dolazila medicinska sestra koja ju je njegovala. Ona je i ugledala dim, ali prekasno. Staricu su zatekli mrtvu na krevetu. Manolić, bivši pripadnik zloglasne UDBA-e i obavještajac, bio je nešto manje od godinu dana predsjednik Vlade, a potom i prvi predsjednik Županijskog doma sabora. Jedan je od osnivača HDZ-a, tzv. barakaša. Iz HDZ-a je otišao 1994. i osnovao Hrvatske nezavisne demokrate. U veljači ove godine, baš na dan kad je Zagreb pogodio strahovit potres, proslavio je 100. rođendan. Proslavio ga je s porukom građanima da slušaju upute stručnjaka, znanosti i policije o koroni, te da se ne junače misleći da se im se ništa ne može dogoditi. - Oni koji su se junačili, vrlo brzo su otišli pod zemlju - rekao je. Posljednji ispraćaj supruge Mirjane bit će, kako nam je jučer kazao Manolić, u petak na groblju u Sisku.