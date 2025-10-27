Majka vozača koji je pijan i drogiran usmrtio tročlanu obitelj: 'Očajni smo, nikada nije pio'

Tri osobe su poginule, a jedna je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u Novom Beogradu. Zbog te teške nesreće, koja se dogodila 26. listopada, državljanin Bosne i Hercegovine (24) ispitan je na Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.

Kako piše Telegraf.rs, mladić N.Đ. (24), vozač Audija koji je u kobnoj noći izazvao sudar, bio je pod utjecajem alkohola i droge. Imao je 1,76 promila alkohola u krvi, a automobil je vozio velikom brzinom, prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario u drugo vozilo, pri čemu je poginula tročlana obitelj.

Nakon tragedije, oglasila se i njegova majka, koja je u razgovoru za srpske medije rekla da je njihovu obitelj pogodila golema tuga.- Našu bol je nemoguće opisati. Očajni smo i suprug i ja, jer je i za nas ovo ogromna tragedija. Ničim ne možemo popraviti situaciju koja ne može biti teža. Nemamo riječi - izjavila je majka mladića za Republiku iz obiteljske kuće u Brčkom.

Na pitanje o tome kako je moguće da joj je sin u trenutku nesreće bio pijan i drogiran, kazala je da to ne može objasniti.- Pred nama on nikada nije pio, čak ni gazirano piće, a kamoli alkohol. Uvijek je bio uzoran i dobar dečko - rekla je shrvana majka.