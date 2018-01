Majka došla na grob svoga sina pa se šokirala onime što je ondje zatekla

Tugujuća majka Michelle Marshall na staru je godinu odlučila posjetiti grob svog prerano preminulog sina, no ono što ju je na groblju zateklo, jako ju je razočaralo.

Toga dana ona je došla na groblje Ballyvester u gradu Donaghadee u Sjevernoj Irskoj gdje joj je sahranjen sin koji je preminuo sa samo mjesec dana nakon što je u prosincu 2005. godine prerano rođen.

No, do groba svoga sina uopće nije mogla niti doći jer je zapela u blatu u koje je propala i doslovno ostala bez svojih cipela.

– Mom sinu je bio 12. rođendan i nosila sam mu cvijeće i balone na grob, no završila sam u blatu do koljena. Sestra me uz pomoć jednog muškarca jedva izvukla iz blata, a moje cipele ostale su pokopane kraj moga sina – napisala je na svom Facebook profilu ova ogorčena majka koja je ljuta na gradske vlasti zbog ovakvog stanja na groblju.

Zbog blata s kojim se više ne može boriti razmišlja čak i o premještanju posmrtnih ostataka svoga sina na neko drugo groblje.

No, kada je fotografije katastrofalnog stanja na groblju objavila na društvenim mrežama, lokalne vlasti su se ispričale i obećale su da će srediti situaciju kako bi takve probleme u budućnosti izbjegli.

