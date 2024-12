Mađari i Poljaci: Demokraciji bi nas učili političari protiv kojih se pokreću istrage

Bivši belgijski ministar vanjskih poslova i donedavni europski povjerenik za pravdu mora objasniti porijeklo otprilike milijun eura nakon što se otkrilo da su u istrazi belgijskih tužitelja on i njegova supruga pod sumnjom u višegodišnje pranje novca uz pomoć niskorizičnih listića lutrije. Samo nekoliko dana nakon što je Didieru Reyndersu istekao mandat povjerenika u Europskoj komisiji, tužitelji su obavili pretres njegova doma i u javnost je dospjela informacija o istrazi. Reynders još nije osumnjičen, ispitan je pred istražiteljima, a još uživa i određenu zaštitu od uhićenja na temelju imuniteta povezanog s donedavnom dužnošću.

Moguće pranje novca

Mađarski i poljski mediji, koji su bliski vladi Viktora Orbána ili bivšoj poljskoj konzervativnoj vladi, odmah su se počeli zgražati nad apsurdnom činjenicom da je europski povjerenik, koji je Mađarsku i Poljsku opominjao zbog kršenja vladavine prava, uhvaćen u mogućem pranju novca.

Prema pisanju belgijske frankofonske javne televizije RTBF, Reynders je na ispitivanju pred istražiteljima izjavio da su njegova višegodišnja ulaganja u srećke na lutriji posljedica njegove ovisnosti o kockanju. Istražitelji sumnjaju da je na taj način prao novac jer je gotovinom kupovao vaučere za lutrijsku igru “Win for Life” (vaučeri se prodaju u vrijednosti do 1 do 100 eura), a potom je dobitke od takvog kockanja primao na bankovni račun. Stručnjaci za pranje novca u belgijskim medijima opisuju kako nije neobično da se pranje novca odvija kroz lutriju tako što se veliki iznos razlomi na puno sitnih ulaganja u niskorizične igre na sreću, pa prvotna ulaganja u gotovini legalno završe na bankovnom računu. No, i nacionalna lutrija i banke imaju unutarnje kontrole koje pokušavaju uočiti takva kršenja zakona i spriječiti takvo pranje novca. U Belgiji su dobici, osvojeni u igrama nacionalne lutrije, oslobođeni poreza.

Belgijski istražitelji vode ovu istragu oko Reyndersa još od 2023. godine, pišu mediji. Tijekom Reyndersova mandata na mjestu europskog povjerenika za pravdu, predložena je i izglasana nova europska regulativa o sprečavanju pranja novca (stupa na snagu 2027.), ali u usvojeni tekst tijekom pregovora je ubačena odredba koja kaže da su nacionalne ili privatne lutrije izuzete od nekih odredbi nove regulative jer je rizik od pranja novca kroz takve lutrije ocijenjen “niskim”, piše Euronews.

Skandal je vrlo neugodan i za Belgiju, u čijoj je vladi Reynders obnašao visoke dužnosti (ministar, vicepremijer, a bio je čak i direktor Nacionalne lutrije), i za Europsku komisiju, gdje je posljednjih pet godina bio povjerenik. Reynders je, podsjetimo, bio i belgijski kandidat za glavnog tajnika Vijeća Europe u utrci u kojoj ga je 2019. pobijedila hrvatska kandidatkinja Marija Pejčinović-Burić.

Spor s Budimpeštom

Mađarski političari iz redova Orbánove stranke Fidesz komentiraju kako je Reynders bio “glavni solist u pravnom zboru koji je godinama pjevao protiv Mađarske”. “Imao je lavlji udio u uskraćivanju novca iz europskih izvora, koje smo zaslužili, a koji su nam uskraćeni kao oblik pritiska”, komentirao je mađarski europarlamentarac Dömötör Csaba na Facebooku. Mađarskoj je zbog sustavnog kršenja vladavine prava suspendiran dio novca iz EU fondova, a Reynders je kao europski povjerenik zadužen za vladavinu prava nadgledao i često komunicirao razloge te suspenzije. Csaba se u svom komentaru nakon Reyndersova ispitivanja pred istražiteljima zgraža nad time što “on i slični” uče Mađarsku demokraciji. U Europskoj komisiji glasnogovornici i bivši kolege povjerenici Didera Reyndersa tvrde da nisu imali pojma o sumnjama koje se sada javljaju na račun Reyndersa.