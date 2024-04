Macron: Okružena Europa mogla bi umrijeti, moramo se zajednički braniti

Francuski predsjednik Emmanuel Macron dokazao je u sedam godina koliko je na čelu svoje države da je majstor grandioznih i zvučnih poruka pa tako nije razočarao ni jučer. U govoru na pariškom sveučilištu Sorbonne upozorio je da je “naša Europa smrtna i mogla bi umrijeti” te je pozvao na uspostavu integriranije europske obrane kako Stari kontinent ne bi postao vazal Sjedinjenih Država. Slične poruke Macron je upućivao i dosad, no jučerašnji je govor predstavljen kao jedan od ključnih.

’Nismo spremni za rizike’

– Europa neće biti geopolitički prioritet još godinama, u desetljećima koja dolaze. Ona mora sama braniti ono što joj je važno, sa svojim saveznicima ili sama – rekao je Macron, referirajući se na američku politiku. Bivši američki lider Donald Trump, koji bi ponovno mogao pobijediti na predsjedničkim izborima u studenom, rekao je nedavno da ne bi branio one savezničke zemlje koje ne troše dovoljan udio svojeg BDP-a na obranu. To je užasnulo mnoge američke saveznike, uključujući i one u Europi, naročito zato što je Trump rekao da bi Rusiju, od koje dobar dio europskih članica NATO-a zazire, potaknuo da “čini što kvragu želi” onim zemljama koje ne troše dovoljno.

– Postoji rizik da bi naša Europa mogla umrijeti. Nismo opremljeni suočiti se s tim rizicima – rekao je francuski šef države. Dodao je da se Rusiji “ne smije dozvoliti da pobijedi u Ukrajini”. Izložio je nekoliko konkretnih poteza koje bi po njemu europski lideri možda trebali povući: izgraditi vlastiti proturaketni štit te proizvoditi rakete dalekog dometa. Također je pozvao na uspostavu europske akademije za obrazovanje visokih vojnih časnika.

– Ne postoji obrana bez obrambene industrije. Imali smo desetljeća u kojima nije bilo dovoljno ulagano. Moramo proizvoditi više, moramo proizvoditi brže, i moramo proizvoditi kao Europljani – rekao je Macron. Govor je održao dvije godine nakon osvajanja svog drugog mandata na čelu države što znači da ima još tri godine kako bi ostvario svoje ciljeve. Također, u Francuskoj se kao i u drugim zemljama na kontinentu u lipnju održavaju izbori za Europski parlament na kojima Macron želi ostvariti dobar rezultat, no ankete zasad ne idu u prilog njegovoj stranci – sve popularniji postaju populisti s krajnje ljevice i desnice.

Francuski predsjednik smatra da je Stari kontinent na prijelomnoj točki i da mora više učiniti kako bi ostao u utrci sa supersilama koje se vrlo brzo naoružavaju. – Moramo izgraditi strateški koncept vjerodostojne europske obrane za nas same – rekao je francuski lider. Priznao je da se boji kako postoji veliki rizik da Europa tijekom sljedećeg desetljeća oslabi. Isto tako, smatra da je ruski rat u Ukrajini glavna sigurnosna prijetnja za kontinent, ali je isto tako dodao da Europa osjeća prijetnju i na drugim stranama.

– Sada imamo regionalne sile koje se ponašaju nesputano i koje također osnažuju svoje kapacitete – Rusiju i Iran, da spomenem samo dvije. Europa je okružena – rekao je Macron te dodao da snažan razvoj Kine odvlači američku pozornost od Starog kontinenta.

– Era u kojoj je Europa kupovala energiju i gnojivo iz Rusije, proizvodila u Kini i povjerila svoju sigurnost Americi jest gotova. Promijenila su se pravila igre – rekao je francuski predsjednik. Macron nije slučajno jučer održao toliko ambiciozan govor na sveučilištu Sorbonne. Upravo je na ovom mjestu 2017. izložio svoju viziju “suverene Europe” te je pozvao na uspostavu zajedničkog obrambenog proračuna, jedinstvene politike azila te granične policije. Tom je prigodom pozvao i Veliku Britaniju da se ponovno pridruži EU jednom kad se taj blok zemalja reformira.

Oslabila mu pozicija

Te 2017. govor tada novog francuskog predsjednika odjeknuo je kontinentom, a sada on želi pokazati da još uvijek ima sličnu viziju zajedničkih kontinentalnih politika. S druge strane, tada je Macron bio jači na domaćem polju, tek je započeo mandat, a stranka mu je i u parlamentu imala većinu, što je izgubila na parlamentarnim izborima 2022. godine.