Lukašenko pozvao na pregovore: Rusija i Ukrajina su u ozbiljnoj pat poziciji

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina rekao je ovog vikenda kako se ''Rusija i Ukrajina se na ratnim bojišnicama nalaze u pat poziciji i dvije strane trebaju sjesti za pregovrački stol i dogovoriti završetak sukoba''. "Dovoljno je problema na obje strane i, općenito govoreći, imamo ozbiljnu pat poziciju: nitko ne može ništa učiniti i značajno ojačati svoj pložaj", rekao je Lukašenko.

Ruski sustavi protuzračne obrane uništili su tijekom noći 36 bespilotnih letjelica koje je lansirala Ukrajina iznad Crnog mora kod Krimskog poluotoka, priopćilo je rusko ministarstvo obrane rano u nedjelju. U priopćenju poslanom u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ministarstvo nije otkrilo je li u napadu bilo štete ili žrtava. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Very noisy 🔊 😁 in the temporarily occupied Sevastopol - Crimea tonight. pic.twitter.com/AvI9x5BMdb