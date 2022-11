Lukašenko: Nećemo slati vojsku u Ukrajinu; Rusi gađali Zaporižje, rakete pale blizu bolnice

Najmanje su četiri osobe poginule, a deset je ranjeno u četvrtak u ruskom raketiranju Hersona, iz kojeg su se ruske snage povukle prije dva tjedna, rekao je guverner te regije u Ukrajini koja je velikim dijelom bez struje i vode dan nakon brojnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Tijek događaja:

7:56 - Ukrajina je u četvrtak obnovila opskrbu vodom u Kijevu, dan nakon ruskih raketnih napada diljem zemlje, dok se komunalne službe bore da potpuno uspostave opskrbu električnom energijom u glavnom gradu.

Nakon snažnih napada na ukrajinsku infrastrukturu u srijedu, opskrba vodom u gradu s tri milijuna stanovnika potpuno je kolabirala zbog nestanka struje. U mnogim dijelovima glavnoga grada otkazao je sustav gradskog grijanja i nije bilo struje, interneta, mobilne veze. Dijelovi Kijeva bili su bez električne energije i u četvrtak poslijepodne.

Zamjenik šefa predsjedničkog ureda Kirilo Timošenko imao je optimističnu poruku. "Zapravo, sva područja Ukrajine su opskrbljena električnom energijom", rekao je Timošenko za ukrajinsku televiziju u četvrtak, ali nije precizirao koliko Ukrajinaca ponovno ima struju.

Na vrhuncu je čak 70 posto grada bilo bez struje, napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko ranije na Telegramu.

Komunalne službe radile su bez prestanka na sanaciji štete, ali opskrba Kijeva električnom energijom ovisi i o stabilnosti cjelokupnog energetskog sustava u Ukrajini, rekao je gradonačelnik.

Ruska vojska ispalila je u srijedu oko 70 projektila i bespilotnih letjelica na Ukrajinu, tvrdi Kijev. Kao i u prethodnim napadima, mete su uglavnom bili energetski objekti.

U ruskom granatiranju Hersona u četvrtak ubijeno je sedam osoba, rekao je regionalni guverner Jaroslav Januševič. Dvadesetak ljudi ozlijeđeno je u požaru koji je zahvatio neboder nakon što je bombardiran.

Zelenski pohvalio ukrajinski duh

U redovnom video obraćanju u četvrtak, predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je Ukrajince za duh otpora u ruskoj invaziji.

"Izdržali smo devet mjeseci sveopćeg rata i Rusija nije pronašla način da nas slomi. I neće ga naći", rekao je ukrajinski čelnik.

Zelenskij je priznao i koliko je teško bilo obnoviti opskrbu strujom i vodom nakon napada na civilne ciljeve u srijedu, koje je nazvao "osvetom onih koji su izgubili".

Kremlj otvoreno priznaje da ruski napadi teško pogađaju ukrajinske civile. Ukrajinsko vodstvo moglo bi lako okončati patnje civila "ispunjavanjem zahtjeva ruske strane", rekao je u četvrtak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Rusija ne granatira javne objekte, ustvrdio je Peskov. "Nije bilo i nema napada na društvene objekte", rekao je Peskov, unatoč razaranjima bolnica, škola i domova.

Sigurnost nuklearne elektrane

U međuvremenu sigurnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja ostaje problem. Ruska državna tvrtka Rosatom za nuklearnu energiju podržava stvaranje zaštitne zone oko elektrane prema prijedlogu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), ali samo pod ruskim uvjetima.

"Vjerujemo da nam je potrebna. Parametri su jasni i razgovaralo se sa šefom IAEA-e Rafaelom Grossijem", rekao je šef Rosatoma Aleksej Lihačev novinskoj agenciji Interfax. Iznio je svoje prijedloge o tome kako bi zona funkcionirala, uključujući i to da Ukrajini neće biti dopušteno pucati na zonu ili je pokušati vratiti.

"Zauzvrat, to je jasno, Rusija neće postaviti nikakvo ofenzivno oružje ili snage, već samo sredstva za fizičku zaštitu i nadzor postrojenja", rekao je Lihačov.

Grossi predlaže da ni jedna strana ne smije pucati na elektranu i da se u njoj ne smije nalaziti nikakvo oružje koje bi moglo doprinijeti napadu na nju, rekli su diplomati u Beču za dpa.

7:27 - Ruski napadi oštetili su bolnicu u Zaporižju tijekom noći, rekao je guverner regije Oleksandr Starukh na Telegramu.

"Neprijatelj je ponovno napao predgrađa Zaporižja. Ovog puta rakete su pale u blizini bolnice. Ljudi srećom nisu ozlijeđeni, što se ne može reći za zgradu. Deseci su razbijenih prozora", napisao je.

7:10 - Volodimir Zelenski je rekao da je opskrba električnom energijom i dalje teška u velikim dijelovima zemlje nakon što je Rusija ispalila još projektila na ukrajinsku električnu mrežu. Procjenjuje se da je oko 50% energetskih postrojenja u zemlji bilo pogođeno nedavnim napadima.

7:00 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u četvrtak navečer da neće slati svoju vojsku na područje Ukrajine jer to ne bi ništa riješilo, objavio je Sputnjik.

Lukašenko je bjeloruskim novinarima kazao kako neće uvoditi svoju vojsku u Ukrajinu jer za to nema potrebe. Istaknuo je da bi trenutno mogao, na tom području, aktivirati od 35 do 40 tisuća vojnika, no da to neće riješiti problem.

Rekao je i da SAD ne želi mirovne pregovore vezane uz situaciju u Ukrajini, kao i da se Amerikanci samo boje nuklearnog sukoba.

Po njemu SAD vlada preko Poljske i boji se isključivo nuklearnog oružja čije bi korištenje, tvrdi, krajnje uzavrelo situaciju.

Naglasio je i da treba razumno pregovarati, odnosno razgovarati o postizanju mira.

Nešto ranije istaknuo je da vodstvo Ukrajine treba poduzeti korake za okončanje rata, ako ne želi uništenje zemlje i smrt ogromnog broja ljudi.

6:55 - Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly najavio je paket "praktične" potpore za pomoć Ukrajini tijekom zime.

Velika Britanija će u zemlju poslati još 35 vozila hitne pomoći, uključujući 24 vozila hitne pomoći i šest oklopnih vozila. Dodatnih 3 milijuna funti bit će osigurano za ponovnu izgradnju lokalne infrastrukture, uključujući škole i skloništa, kao i dodatna sredstva za potporu osobama koje su preživjele seksualni napad.

6:50 - Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je željela uspostaviti europski format za razgovore koji bi uklučili i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi se postiglo rješenje o o napetosti uz ukrajinsku granicu prije nego se povukla s dužnosti.

U razgovoru za časopis Der Spiegel Merkel je rekla da je pokušavala ustanoviti format ljeti 2021. godine.

"No nisam više imala autoritet da to poguram, jer u konačnici svi su znali: ona ujesen odlazi s dužnosti".

Merkel je svoj odlazak s dužnosti najavila mjesecima prije parlamentarnih izbora u rujnu u Njemačkoj. Sastavljanje koalicije potrajalo je i konačna primopredaja vlasti dogodila se u prosincu.

Rusija je invaziju na Ukrajinu počela 24. veljače, nešto više od dva mjeseca poslije.

U kolovozu 2021. Merkel je putovala u Moskvu što je bio njezin posljednji službeni posjet ruskoj prijestolnici, a za Der Spiegel otkrila je kako se tada osjećala. "Taj osjećaj je bio potpuno jasan. Što se političke moći tiče vi ste gotovi. A Putinu je samo moć važna", rekla je.

Merkel je bila pokretač Normandijskog formata, okvira dogovorenog sredinom 2014. koji je obuhvatio Njemačku, Francusku, Rusiju i Ukrajainu nakon ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krima u veljači te godine.

Format je iznjedrio Sporazume iz Minska krajem 2014. te početkom 2015. koji nikada nisu bili potpuno primijenjeni.

Otkako je napustila dužnost kritičari spočitavaju bivšoj kancelarki da je Njemačku učinila previše ovisnom o ruskim energentima, posebno o plinu.

Prije odlaska s kancelarske dužnosti Merkelina vlada bila je pod snažnim pritiskom saveznika, ponajprije Sjedinjenih Država koje su tražile da prekine proces izdavanja dozvola za rad plinovoda ispod Baltičkog mora. Taj projekt je napušten otkako je počela ruska invazija.