Ljubimac postao hit: Evo što je napravio tijekom sastanka parlamentaraca

Zbog pandemije koronavirusa milijuni su prisiljeni raditi od doma i komunicirati preko online video konferencija. Izuzetak nisu ni parlamentarci.

Većina sastanaka Odbora za kulturu, medije i sport prođu nezapaženo u široj javnosti, no zahvaljujući mački Rojo britanskog parlamentarca Johna Nicolsona ta video konferencija postala je pravi hit i oduševila sve.

Tijekom saslušanja izvršne direktorice ITV-a dame Carolyn McCall o budućnosti javne televizije u kontektu koronakrize, na ekranu pojavio se narančasti rep.

Nicolson je pokušavao postaviti pitanje kad je podignuo pogled i shvatio kako se ispred njegova računala šeće njegova mačka.

- Ispričavam se zbog repa moje mačke - kazao je svima ostalima na Zoom razgovoru samo kako bi koju sekundu kasnije kazao svojoj mački: - Rojo, spusti svoj rep!

Mačka je izazvala žestok smijeh svih prisutnih, a nakon što je Alain Tolhurst objavio snimku razgovora na Twitteru postalo je pravi hit.

"Rocco, put your tail down" - Another classic entry for the Parliamentary cats on Zoom folder, this time @MrJohnNicolson at DCMS committee: pic.twitter.com/cOkRNrrlFh