VIDEO Pijani Britanci zgrozili Španjolce: 'Dijelovi zemlje su 'u zatvoru', a oni rade što god žele'

Snimka pijanih britanskih turista koji plešu na automobilu na ulici odmarališta Magaluf razljutili su Španjolce koji strahuju kako će sva žrtva koju su podnijeli zbog koronavirusa biti uzaludna. Turisti, naime, ne poštuju socijalnu distancu te ne nose maske.

- Dijelovi Španjolske su 'u zatvoru', stariji ljudi su zatvoreni u domovima, svi nosimo maske, ali antisocijalni i neodgovorni Britanci u Magalufu rade što god žele. Sramota - poručio je jedan korisnik Twittera koji je objavio spornu snimku na kojoj se vidi kako pijani mladići pjevaju, grle se i skaču po automobilu.

Lokalno stanovništvo dolazi u sukob s turistima, a prijavljeno je najmanje 50 ilegalnih tuluma na Mallorci. Organizatorima takvih tuluma prijeti i do 600 tisuća eura kazne, piše Guardian.

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

Španjolci su uznemireni opuštenim ponašanjem Britanaca kada je u pitanju COVID-19 i boje se kako će izazvati drugi val upravo kada je država uspjela dovesti virus pod kontrolu. No, s druge strane, postoji još veći strah od dugoročne ekonomske štete ako se turizam ne pokrene. On predstavlja 12 posto BDP-a te je na obalnim područjima i otocima glavni izvor prihoda i radnih mjesta. Sama Mallorca prošle je godine imala 10 milijuna posjetitelja.

Obavezno nošenje maske uvedeno je u Kataloniji i na Balearima, no mnogi se protive tome i tvrde da to tjera posjetitelje. Tvrde kako su posjetitelji šokirani jer se od njih očekuje da nose maske na odmoru te da je došlo do velikog broja otkazivanja smještaja. Mnogi su se odlučili za odredišta u kojima pravila nisu tako stroga, tvrde.