Ljeto je uranilo: Temperature idu i do 33 °C, ali pokoji pljusak nas ipak neće zaobići

Pod utjecajem snažne anticiklone koja se proteže nad južnom i jugoistočnom Europom, Hrvatska i dalje uživa u vrlo stabilnom vremenu. Fronte ostaju daleko od nas, zadržavajući promjenjivije uvjete sa čestim pljuskovima sjevernije i zapadnije od naših krajeva. Takvo stabilno i pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i u nadolazećim danima, donoseći iznadprosječne temperature i povoljne uvjete za boravak na otvorenom – ali uz određene opasnosti vezane uz UV zračenje i pelud.

Utorak donosi nastavak pretežno sunčanog i iznadprosječno toplog vremena. Na kopnu će biti vruće, osobito poslijepodne kada se očekuju temperature do 31 °C. Uz slab do umjeren jugozapadnjak, lokalno će postojati mogućnost za kratkotrajne pljuskove s grmljavinom, osobito u zapadnim i južnim krajevima Slavonije, Baranje i Srijema, te u Hrvatskom zagorju i Međimurju, stoji u prognozi HRT-a.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku i najviše dnevne temperature oko 30 °C. U gorju i na sjeverozapadu očekuje se umjeren jugozapadni vjetar. Na zapadu zemlje i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme. U Gorskoj Hrvatskoj jugozapadnjak će povremeno biti jak, dok će na moru puhati jugo. More će biti malo do umjereno valovito, s temperaturama i do 23 °C. Dnevne temperature kretat će se između 25 i 28 °C.

U Dalmaciji se očekuje vrlo toplo i sunčano, a u unutrašnjosti, osobito u Zagori, poslijepodne i vruće – s temperaturama do 31 °C. Slabo do umjereno jugo puhat će uz obalu, dok će u unutrašnjosti prevladavati jugozapadni vjetar. Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se najviše vedrine i najviši UV indeks, koji će dosezati vrijednost 9. Sunčevo zračenje bit će vrlo jako, pa se preporučuje maksimalna zaštita – krema s visokim zaštitnim faktorom, pokrivala za glavu i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Najviše dnevne temperature kretat će se od 26 do 30 °C, uz jutarnje vrijednosti oko 19 °C.

U nastavku tjedna na Jadranu će biti obilje sunčanih sati, osobito na srednjem i južnom dijelu obale. Temperature zraka i dalje će rasti – do 30 °C, a more će postajati sve ugodnije za kupanje. Slabo do umjereno jugo puhat će većinu tjedna, no prema petku će oslabjeti. Na kopnu će se zadržati pretežno sunčano i vruće vrijeme, uz najviše dnevne temperature koje bi na istoku mogle dosegnuti i 33 °C. Jutra će biti ugodno topla, a vjetar će ostati slab do umjeren jugozapadni, osobito izražen u gorju i na sjeverozapadu.

S obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, koje će većinom biti visoke, a često i vrlo visoke, preporučuje se dodatna opreznost prilikom boravka na otvorenom, osobito između 11 i 16 sati. Alergičari bi mogli osjetiti poteškoće zbog umjerene do visoke koncentracije peluda – ponajviše trava na sjevernom Jadranu, ali i drveća i korova u drugim krajevima.