VELIKA PRILIKA

Ovo je popis zemalja koje vam plaćaju da se preselite kod njih. Jedna nam je susjedna, u drugoj je već puno Hrvata

Šimun Ilić
10.11.2025.
u 11:19

Zbog sve većih negativnih posljedica urbanizacije, neke zemlje odlućile su se donijeti brojne mjere kojima je cilj revitalizirati zajednice u svojim ruralnim dijelovima

Mnogima se ideja bijega iz modernog 9-5 života u idilična svjetska mjesta besplatno čini veoma privlačnom ali nedostižnom fantazijom, no brojne zemlje u svijetu u sklopu svojih politika revitalizacije ruralnih područja, nude svojim građanima ali i strancima brojne privilegije i mogućnosti ako se dosele u neke od ponuđenih mjesta. Daily Mail je napisao listu nekih država koje imaju takve politike i detalje istih.

Italija

Jedna od najposjećenijih zemalja svijeta, Italija, daje obiteljima novac da se presele u njene brojne idilične regije. Razlog je taj što mnogo mladih Talijana u potrazi sa poslom napuštaju ruralne sredine i sele se u velike gradove, zbog čega često mali gradići bivaju zapostavljeni. Jedna od ponuda za "besplatno stanovanje" je u regiji Calabria. Obiteljima država tamo daje do 28.550 eura za početak novog života. Također jedna od destinacija na "ponudi" je Presicce-Acquarica. Kako bi se aplicirali na ovaj natječaj ,trebate biti mlađi od 40 godina i useliti se unutar najdalje 90 dana na destinaciju. Također je navedeno da trebate na neki način doprinijeti lokalnom stanovništvu otvaranjem novog biznisa ili popuniti radno mjesto koje lokalna zajednica ne može. 

Švicarska

Jedna od najbogatijih zemalja svijeta često u sklopu svoje populacijske politike plaća svojim stanovnicima da se presele u selo Albinen. U fondu je 20.000 eura. Preduvjet za ovaj natječaj je da ste mlađi od 45 godina te bi trebali uložiti oko 200.000 franaka za kuću u ovom selu kao i obvezati se da ćete živjeti u Albinenu 10 godina. 

Irska

Najveću svotu novca u sklopu populacijske politike nudi upravo Irska. U sklopu politike "Naši živi otoci" Irska daje više od 80.000 eura stanovnicima da se presele u zabačene dijelove zapadne obale Irske. U tom dijelu postoje 23 naseljena otoka i 2016. ti otoci su imali sveukupno 2734 stanovnika. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti i obitelji koje nisu državljani Irske. Preduvjet za ovaj natječaj je taj da kuća treba biti sagrađena prije 2007. godine i napuštena određeni period. Sve te nekretnine trebaju biti na otoku te ne smiju biti povezane mostom sa kopnom.

Grčka

Grčka pravoslavna crkva daje oko 500 eura mjesečno da nasele otok Antikythera. Oni koji prođu natječaj, dobiju besplatno kuću, zemljište i mjesečnu subvenciju na tri godine. Ovoj otok je veoma miran i zabačen i cilj ovog projekta je održati njegovu zajednicu na životu. Ciljaju na mlade obitelji, pogotovo one koji su stručni u poljoprivredi, ribarstvu ali i ugostiteljstvu. 

Japan

Izvan Europe, poticaji mogu biti jednako kreativni. Japanski "Program regionalne revitalizacije" nudi kućanstvima d0 27000 eura za preseljenje u ruralna područja. To je dio nacionalne strategije Japana za smanjenje neravnoteže stanovništva, koja također uključuje oživljavanje ruralnih gospodarstava. Inicijativa je osmišljena kako bi udahnula novi život mirnijim dijelovima Japana koji su izgubili mlade stanovnike zbog njihova preseljenja u užurbane metropole poput Tokija i Kyota. Jedno od mjesta do kojih vas ovaj program može odvesti jest mali ribarski gradić Takahama.

Italija putovanje turizam svijet

