Samo Alah može nam uzeti oružje i nitko drugi", zaprijetio je član političkog vijeća i zastupnik libanonskog parlamenta iz redova Hezbollaha, Ali Amar, nakon što je libanonska vlada u petak pozdravila plan vojske za razoružanje Hezbollaha, najsnažnije vojne sile u zemlji. Riječ je o potezu bez presedana koji riskira izazivanje unutarnjeg sukoba. Vojska je dobila zadatak da započne s provedbom plana, no njezini kapaciteti ostaju ograničeni. Oglasio se i glavni tajnik Hezbollaha, šeik Naim Qassem, ponovivši odlučno odbijanje predaje oružja.
– Otpor neće položiti oružje dok agresija i okupacija traju. Borit ćemo se do zadnje kapi krvi ako bude potrebno, suprotstavljajući se ovom izraelsko-američkom projektu, bez obzira na cijenu. Uvjereni smo da ćemo pobijediti. Nikada nećemo prihvatiti poniženje – poručio je, naglašavajući da vladu u Bejrutu smatra odgovornom za svaki sukob koji bi mogao nastati.
Libanon stoji na rubu ponora: Jedna odluka može vratiti zemlju u najcrnji period povijesti
Vojska želi razoružati Hezbollah koji se tomu žestoko protivi
Hamas , Fatah , Hezbolah , P.L.O. i da ne nabrajam dalje su pro Palestinske naoružane paravojske , koje su do slovce upropastile Libanon , bježeči tamo poslije ratova sa Izraelom. Evo i sad se događa isto. Hezbolah je stranana vojska u Libanonu i neće otići odande , i na kraju će Izrael ponovo rasturiti i Libanon zbog njih. Kažu da će se boriti do zadnjeg , pa šta onda ne idu u Gazu? Dok Jaser Arafat nije pobjegao u Libanon sa svojom falangom , Libanon je bio Kršćanska zemlja zvana "Švicarska srednjeg istoka" . Pametnome dosta a oni koji podržavaju ovakvu Palestinu nek razmisle malo ako imaju čime.