Libanon stoji na rubu ponora: Jedna odluka može vratiti zemlju u najcrnji period povijesti

Samo Alah može nam uzeti oružje i nitko drugi", zaprijetio je član političkog vijeća i zastupnik libanonskog parlamenta iz redova Hezbollaha, Ali Amar, nakon što je libanonska vlada u petak pozdravila plan vojske za razoružanje Hezbollaha, najsnažnije vojne sile u zemlji. Riječ je o potezu bez presedana koji riskira izazivanje unutarnjeg sukoba. Vojska je dobila zadatak da započne s provedbom plana, no njezini kapaciteti ostaju ograničeni. Oglasio se i glavni tajnik Hezbollaha, šeik Naim Qassem, ponovivši odlučno odbijanje predaje oružja.



– Otpor neće položiti oružje dok agresija i okupacija traju. Borit ćemo se do zadnje kapi krvi ako bude potrebno, suprotstavljajući se ovom izraelsko-američkom projektu, bez obzira na cijenu. Uvjereni smo da ćemo pobijediti. Nikada nećemo prihvatiti poniženje – poručio je, naglašavajući da vladu u Bejrutu smatra odgovornom za svaki sukob koji bi mogao nastati.