Legendarni investitor odlazi: Ostavština Warrena Buffetta teška je više od bilijun dolara

Ako postoji legenda svjetskog biznisa, onda je to svakako Warren Buffett. Ovaj najuspješniji američki ulagač uspio je svoj Berkshire Hathaway od propale tekstilne kompanije pretvoriti u ulagačku tvrtku vrijednu 1,16 bilijuna dolara. Trebalo mu je za to 60 godina, a nakon tih šest desetljeća 94-godišnji gospodin Buffett odlučio je povući se s čelnog mjesta svoje kompanije. Berkshire Hathaway danas obuhvaća 189 aktivnih poslovnih entiteta, posjeduje 248 milijardi dolara u dionicama a u gotovini 348 milijardi. Ništa slabije nije išlo niti onima koji posjeduju dionice samog Berkshire Hathawayja, oni su u prosjeku godišnje zarađivali dvostruko od prosjeka kompanija popisanih na Standard&Poor 500, listi najboljih američkih kompanija. Ako su, naravno, bili dovoljno mudri pa uložili u Buffetove ideje odmah na početku.

Povjerenje je u Buffetta bilo toliko kod ulagača da bi nakon svake objave o novom ulaganju, dionice tvrtke za koju je takva namjera objavljena odmah snažno rasle jer je interes bio trenutan. I zbog toga je Buffettov nadimak Prorok iz Omahe. Naime, Buffett je preuzeo Berkshire 1965. godine i sa svojim dugogodišnjim prijateljem i poslovnim partnerom Charliejem Mungerom, koji je umro u studenom 2023., izgradio ga je u američku priču o uspjehu. Sjedište tvrtke je u Omahi, Nebraska, gdje su Buffett i Munger odrasli. Iako je vrijednost dionica Berkshirea porasla za 5.502.284 posto od 1965. do 2024., Buffett se nikada nije iselio iz kuće za koju je 1958. platio 31.500 dolara. A danas je šesta najbogatija osoba na svijetu i vjerojatno najpoznatiji investitor općenito. Dionice koje bi najradije kupovao i koje čine najveći dio portfelja Berkshire Hathawayja su Appleove.

Do 2016. godine uopće nije ulagao u danas iznimno popularne tehnološke dionice priznajući kako ne razumije dovoljno taj iznimno brzo razvijajući posao, da bi pri odlasku priznao da je to bila najbolja odluka. - Pomalo mi je neugodno reći da je Tim Cook zaradio Berkshireu puno više novca nego što sam ja ikad zaradio, rekao je Buffett u subotu na godišnjem sastanku Berkshire Hathawaya u Omahi koji je završio iznenadnom objavom da je spreman odstupiti. Razlog je emocije prema Appleu čovjeka koji je do tada koristio preklopni mobilni telefon i tehnologija ga uopće nije zanimala taj što je vidio svoje unuke kako redom imaju Appleove uređaje te je vidio podatak prema kojem se 95 posto kupaca toj marki i vraća. Njegovi manageri odradili su ostatak matematike prema kojoj će kompanija s 90 posto sigurnosti imati traženi povrat na investiciju i ta je priča krenula.

Uočimo da je to bilo daleko nakon smrti Appleova osnivača Stevea Jobsa. Nakon Applea, najveći broj dionica koji Berkshire Hathaway drži onaj je još dva velika američka brenda, American Expressa i Bank of America. Nije čudo da ovaj sin američkog kongresmena ima toliko znanja, prvu je investiciju napravio sa samo 11 godina a s 13 je prvi puta predao poreznu prijavu. Jasno je da ovakvi ljudi imaju dosta toga za podijeliti pa su tako brojni Buffettovi citati. Recimo, kada se radi o životnim filozofijama, on kaže kako je najvažnija investicija koju možete napraviti ona kada ulažete u sebe. - Pročitajte 500 ovakvih stranica svaki dan. Tako funkcionira znanje. Nakuplja se, poput složene kamate. Svi to možete, ali jamčim da neće mnogi od vas to učiniti, govorio je o znanju. Logičan je i savjet o tome kako biti uspješan.

- Bolje je družiti se s ljudima koji su bolji od tebe. Odaberi suradnike čije je ponašanje bolje od tvog i krenut ćeš u tom smjeru, jedan je od citata. Osvrnuo se i na svoje kolege milijardere. - Od milijardera koje poznajem, novac samo izvlači osnovne osobine u njima. Ako su bili kreteni prije nego što su imali novca, onda su jednostavno kreteni s milijardu dolara, govorio je. I onda je tu ona o vraćanju duga društvu. - Ako ste među najsretnijih 1 posto čovječanstva, dužni ste ostatku čovječanstva misliti na ostalih 99 posto, rekao je svojedobno. No, to u svakom slučaju nije prazna mudrost. Jer, za do sada je u dobrotvorne svrhe dao 55 milijardi dolara, a održao je i obećanje kako će 99,5 posto preostalog bogatstva povjerit će dobrotvornom fondu kojim će nakon njegove smrti upravljati njegova kći i dva sina.