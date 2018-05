Lažni Kim Jong Un pozirao za selfieje po Singapuru

Iznenađeni Singapurci u nedjelju su pratili sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una prije no što su shvatili da je čovjek sa zalizanom crnom kosom u blizini hotela Marina Bay Sands zapravo imitator.

"Izgledao je kao stvarni Kim Jong Un, no kasnije sam shvatio da nije pravi", rekao je nakon par selfieja s lažnim čelnikom Sagar Admuthe koji je u posjet stigao iz indijskog Mumbaija.

"Kad ga vidite je jako teško razaznati", dodao je.

Australski Kinez koji je glumio sjevernokorejskog čelnika sebe naziva Howard X i tvrdi da se pojavio kako bi zaželio uspjeh summitu između Kima i američkog predsjednika Donalda Trumpa o zaustavljanju nuklearnog programa Pjongjanga.

Howard X se kao Kim pojavio i na Zimskim olimpijskim igrama u južnokorejskom Gangneungu u veljači, zbunivši sjevernokorejske navijačice koje su prvo pomislile da je njihov čelnik stvarno stigao na hokejski stadion.

"Mislim da će dva čelnika sjesti za stol i da će se super provesti, jer imaju istu osobnost", rekao je imitator u nedjelju.

"Nakon susreta će postati najbolji prijatelji, dodao je".

Trump je signalizirao da se pripreme za summit 12. lipnja u Singapuru nastavljaju usprkos tome što ga je prošli tjedan otkazao. Radni tim Bijele kuće trebao bi ovaj vikend stići u Singapur kako bi počeo s pripremama.

"Shvatio sam da taj čovjek jako sliči na mene, pa sam pomislio, moram nešto napraviti s tim i zaraditi nešto novaca", otkrio je Howard X.

"Ovo je moja normalna tjelesna težina", odgovorio je na pitanje o tome je li se trebao udebljati kako bi bio sličniji sjevernokorejskom čelniku.

"No on je deblji, a ja ga ne mogu stići... to bi štetilo mom zdravlju".

Howard X inače je glazbenik koji i dalje stvara brazilsku glazbu na kineskom jeziku. Njegov partner Dennis Alan imitira Trumpa, a iako mu se ovaj vikend nije pridružio, to će učiniti uoči summita.

"Hej Donalde, ja sam već u Singapuru, čekam da se pojaviš", poručio mu je Howard X.