Kurdi: Zapad nas je izdao, sada nas spasiti može jedino Al-Assad

Nakon odluke Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa iz Sirije koji je tim potezom sirijskim Kurdima zabio nož u leđa i ostavio ih na nemilost Erdoganu, i to baš u trenutku kada Turska gomila trupe na granici i priprema islamističke milicije zapadno od područja grada Manbija za ofenzivu, sirijskim Kurdima nije preostalo ništa osim da pozovu sirijske snage da ih zaštite od turske invazije.

Licemjerstvo bez granica

Sirijska vojska, predvođena elitnim jedinicama republikanske garde te jedinica Tigrova, ušla je jučer u grad Manbij na sjeveru zemlje, na zapadnoj obali rijeke Eufrat, i time preduhitrila ranije najavljivani turski vojni ulazak u taj grad koji je u rukama kurdskih postrojbi Jedinica narodne zaštite (YPG), koje su ga 2015. oslobodile od terorističke organizacije Islamske države. Glavni stožer sirijske vojske priopćio je da je u Manbiju podignut sirijski stijeg.

Kurdske snage dogovorile su s vladom u Damasku da će sirijska vojska izaći na državnu granicu, snage YPG-a i lokalna samouprava i dalje bi postojali, a njihov bi se status rješavao u budućnosti. Generalno zapovjedništvo YPG-a istaknulo je da oni pripadaju Siriji kao teritorij, stoga YPG poziva oružane snage sirijske države pod zapovjedništvom Bashara al-Assada da obave svoju dužnost i zaštite granicu od turske prijetnje.

Paradoksalno je da će jedini zaštitnik Kurda danas biti sirijska vojska na čelu s Assadom koji je za politiku na Zapadu najveći zločinac u Siriji, a licemjerni Zapad, koji je Kurdima obećao sve, od neovisnosti do autonomne pokrajine, gurajući ih u prve redove borbe protiv terorističke organizacije Islamske države što je Kurde stajalo nekoliko tisuća života, okrenuo im je leđa preko noći. Kurdi koji su najzaslužniji za poraz ISIL-a i slom Islamske države postali su najveće žrtve rata uvezenog u Siriju.

Ovo je još jedan dokaz da je Al-Assad pobjednik rata, a to pojačava i činjenica ponovnog otvaranja veleposlanstva Ujedinjenih Arapskih Emirata u Damasku, zemlje koja je uz Saudijsku Arabiju i Katar najviše dala za naoružanje i financiranje džihadističkih skupina u Siriji. Poput UAE, i ostale zemlje Zaljeva najavile su ponovno otvaranje svojih veleposlanstva u Damasku. Ono što je licemjerno, drsko i bezobrazno jest to da te zemlje sada kažu da će otvoriti svoja veleposlanstva u “bratskoj zemlji Siriji” da bi smanjile utjecaj Irana i Turske. Iste te zemlje do jučer su trošile stotine milijardi dolara da bi srušile Al-Assada i razorile Siriju.

Finta kralja Salmana

Među zemljama koje bi uskoro trebale ponovno otvoriti veleposlanstvo u Damasku je i Saudijska Arabija čiji je kralj Salman napravio veliku rekonstrukciju vlade da bi zaštitio svojeg sina princa Mohammeda Bin Salmana, ljubimca politike Zapada, koji će ostati nekažnjen za ubojstvo i komadanje tijela novinara Jamala Khashoggija. Iako je CIA predočila dokaze da iza zločina stoji upravo prijestolonasljednik princ Mohammed Bin Salman prema kojemu, ni nakon dokaza da je okorjeli zločinac, simpatije ne skriva Donald Trump.

