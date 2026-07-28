VIDEO Francuski ratni brod ispalio 17 hitaca dok je britanski političar davao intervju: 'Nikada nisam vidio ništa slično'

Francuski patrolni brod navodno je ispalio hice u La Mancheu tijekom intervjua BBC-ja s britanskim zastupnikom Chrisom Philpom, članom oporbe zaduženim za unutarnje poslove. Dok je Philp govorio o ilegalnim prelascima migranata malim čamcima, u pozadini se čulo 17 uzastopnih pucnjeva, a na snimci se vidi časnik koji pištolj usmjerava prema moru.

Incident se dogodio u ponedjeljak ujutro oko 9.15 po britanskom vremenu, dok je francuski patrolni brod plovio oko 5 kilometara od francuske obale i približno 300 metara od plovila na kojem se održavao intervju. BBC-jev novinar Michael Keohan rekao je da posada nije dobila nikakvo upozorenje niti obavijest da će biti ispaljeni hici te da nije bilo jasno u što je brod ciljao.

On the channel today monitoring illegal migrant crossings … as I was being interviewed by the BBC just now a French warship approached close and fired 17 live rounds behind us. There was no notice or training exercise in place. Felt like warning shots or attempted intimidation pic.twitter.com/tuDv4DOnFO — Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) July 28, 2026

Francuska obalna straža potvrdila je da je brod PSP Flamant sudjelovao u vojnoj vježbi te da pucnjava nije bila povezana s prisutnošću britanskog plovila. Naveli su i da brod nije sudjelovao u operaciji nadzora migrantskih čamaca.

Philp je, međutim, ocijenio da je događaj izgledao kao pokušaj zastrašivanja ili upozorenje. Kazao je da je "nevjerojatno" da francuska mornarica koristi bojevo streljivo protiv britanskog političara koji je došao pratiti migrantske prelaske, dok istodobno, prema njegovu mišljenju, ne čini dovoljno na zaustavljanju krijumčara.

"Kada bi se Francuska prema krijumčarima ljudi odnosila upola ozbiljno kao prema meni, čamci bi prestali dolaziti. Umjesto toga, Francuzi ih propuštaju i prebacuju problem britanskoj obalnoj straži, pa to postaje naš problem", poručio je. Najavio je da će o incidentu razgovarati s francuskim veleposlanikom.

Kapetan ribarskog broda s kojeg se održavao intervju rekao je da "nikada nije vidio ništa slično". Britansko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u kontaktu s francuskim vlastima kako bi utvrdilo sve okolnosti događaja.