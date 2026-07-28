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INCIDENT NA MORU

VIDEO Francuski ratni brod ispalio 17 hitaca dok je britanski političar davao intervju: 'Nikada nisam vidio ništa slično'

Pucnjava s francuskog broda
Foto: Screenshot/X
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
28.07.2026.
u 15:56
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BBC-jev novinar Michael Keohan rekao je da posada nije dobila nikakvo upozorenje niti obavijest da će biti ispaljeni hici te da nije bilo jasno u što je brod ciljao.

Francuski patrolni brod navodno je ispalio hice u La Mancheu tijekom intervjua BBC-ja s britanskim zastupnikom Chrisom Philpom, članom oporbe zaduženim za unutarnje poslove. Dok je Philp govorio o ilegalnim prelascima migranata malim čamcima, u pozadini se čulo 17 uzastopnih pucnjeva, a na snimci se vidi časnik koji pištolj usmjerava prema moru.

Incident se dogodio u ponedjeljak ujutro oko 9.15 po britanskom vremenu, dok je francuski patrolni brod plovio oko 5 kilometara od francuske obale i približno 300 metara od plovila na kojem se održavao intervju. BBC-jev novinar Michael Keohan rekao je da posada nije dobila nikakvo upozorenje niti obavijest da će biti ispaljeni hici te da nije bilo jasno u što je brod ciljao.

Francuska obalna straža potvrdila je da je brod PSP Flamant sudjelovao u vojnoj vježbi te da pucnjava nije bila povezana s prisutnošću britanskog plovila. Naveli su i da brod nije sudjelovao u operaciji nadzora migrantskih čamaca.

Philp je, međutim, ocijenio da je događaj izgledao kao pokušaj zastrašivanja ili upozorenje. Kazao je da je "nevjerojatno" da francuska mornarica koristi bojevo streljivo protiv britanskog političara koji je došao pratiti migrantske prelaske, dok istodobno, prema njegovu mišljenju, ne čini dovoljno na zaustavljanju krijumčara.

"Kada bi se Francuska prema krijumčarima ljudi odnosila upola ozbiljno kao prema meni, čamci bi prestali dolaziti. Umjesto toga, Francuzi ih propuštaju i prebacuju problem britanskoj obalnoj straži, pa to postaje naš problem", poručio je. Najavio je da će o incidentu razgovarati s francuskim veleposlanikom.

Kapetan ribarskog broda s kojeg se održavao intervju rekao je da "nikada nije vidio ništa slično". Britansko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u kontaktu s francuskim vlastima kako bi utvrdilo sve okolnosti događaja.

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Ključne riječi
Francuska ratni brod pucnjevi BBC

Komentara 1

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Avatar octopuss
octopuss
17:17 28.07.2026.

Znači, plovili su 3NM od francuske obale. Zar to nisu neke francuske vode?

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