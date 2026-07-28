Strah od Putina i Trumpa vodi prema EU: Sigurnost postala važnija od ribarstva

Oči Bruxellesa ovih su dana uprte prema dalekom Islandu na krajnjem sjeverozapadu Europe, na kojem je jučer počelo prijevremeno glasanje na povijesnom referendumu o ponovnom pokretanju pregovora o ulasku u Europsku uniju. Referendum će se održati 29. kolovoza.



Pozitivna odluka Islanđana o ovom pitanju predstavljala bi veliko olakšanje za Bruxelles, koji već nekoliko godina zbog geopolitičkih razloga, odnosno zbog napetosti i sukoba s Putinovom Rusijom i Trumpovom Amerikom, želi ponovno pokrenuti zamrlu politiku proširenja. S Islandom, za razliku od zapadnobalkanskih i istočnoeuropskih aspirantica, Unija dobiva neproblematičnu i spremnu kandidatkinju, s obzirom na to da je Island već desetljećima duboko integriran u europske strukture. Island je već odavno dio jedinstvenog europskog tržišta i schengenskog prostora, a dobar dio pregovaračkog procesa već je odradio. Naime, Island je već jednom aplicirao za članstvo u EU, i to 2009. godine, u jeku velike financijske krize, koja je snažno pogodila tu otočnu zemlju sa samo oko 400 tisuća stanovnika.