Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI REFERENDUM NA ISLANDU

Strah od Putina i Trumpa vodi prema EU: Sigurnost postala važnija od ribarstva

Autor
Denis Romac
28.07.2026.
u 16:04
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Island bi relativno brzo mogao postati punopravna članica EU, tehnički nesumnjivo brže od balkanskih ili istočnoeuropskih kandidatkinja

Oči Bruxellesa ovih su dana uprte prema dalekom Islandu na krajnjem sjeverozapadu Europe, na kojem je jučer počelo prijevremeno glasanje na povijesnom referendumu o ponovnom pokretanju pregovora o ulasku u Europsku uniju. Referendum će se održati 29. kolovoza.

Pozitivna odluka Islanđana o ovom pitanju predstavljala bi veliko olakšanje za Bruxelles, koji već nekoliko godina zbog geopolitičkih razloga, odnosno zbog napetosti i sukoba s Putinovom Rusijom i Trumpovom Amerikom, želi ponovno pokrenuti zamrlu politiku proširenja. S Islandom, za razliku od zapadnobalkanskih i istočnoeuropskih aspirantica, Unija dobiva neproblematičnu i spremnu kandidatkinju, s obzirom na to da je Island već desetljećima duboko integriran u europske strukture. Island je već odavno dio jedinstvenog europskog tržišta i schengenskog prostora, a dobar dio pregovaračkog procesa već je odradio. Naime, Island je već jednom aplicirao za članstvo u EU, i to 2009. godine, u jeku velike financijske krize, koja je snažno pogodila tu otočnu zemlju sa samo oko 400 tisuća stanovnika.

Ključne riječi
Putin Trump ribarstvo referendum EU Island

Komentara 2

Pogledaj Sve
GE
Gegur
17:53 28.07.2026.

Ilegalni imigranati su već počeli napad na Europu i nitko im ništa ne može

PO
Potepuh
17:05 28.07.2026.

Tko se boji nešto je skrivio?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!