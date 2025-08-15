Naši Portali
GODIŠNJE IZVJEŠĆE

UN Izraelu i Rusiji: Vaše vojske mogle bi biti uvrštene na popis osumnjičenih za počinjenje seksualnog nasilja u sukobima

REUTERS/Pixsell
Autor
Hassan Haidar Diab
15.08.2025.
u 09:54

Izvješće glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa upozorava da su Izrael i Rusija u opasnosti od uvrštavanja na popis zemalja za koje se vjeruje da koriste silovanje i seksualno nasilje kao taktiku u sukobima

Uz Hamas, koji je optužen za seksualno zlostavljanje, Ujedinjeni narodi upozorili su Izrael i Rusiju da bi njihove vojske mogle biti uvrštene na popis stranaka osumnjičenih za počinjenje seksualnog nasilja u sukobima, s obzirom na vjerodostojne dokaze o kršenjima, navodi se u izvješću objavljenom u četvrtak. U slučaju Izraela, izvješće potvrđuje postojanje "vjerodostojnih informacija" koje upućuju na to da su vojne i sigurnosne snage počinile obrasce seksualnog nasilja, poput "genitalnog nasilja, dugotrajne prisilne golotinje i ponovljenih pretresa provedenih na uvredljiv i ponižavajući način".

Izvješće glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa upozorava da su Izrael i Rusija u opasnosti od uvrštavanja na popis zemalja za koje se vjeruje da koriste silovanje i seksualno nasilje kao taktiku u sukobima. U godišnjem izvješću navodi se: "S obzirom na značajnu zabrinutost zbog obrazaca određenih oblika seksualnog nasilja koje čine izraelske vojne i sigurnosne snage te ruske vojne i sigurnosne snage, te su strane obaviještene o mogućnosti uvrštavanja na popis u sljedećem izvještajnom razdoblju."

U dokumentu se ističe da se te zabrinutosti prvenstveno odnose na kršenja zabilježena u mjestima pritvora. U veljači je izraelska vojska priopćila da je optužila petoricu vojnika za zlostavljanje palestinskog zatvorenika u pritvorskom centru nakon izbijanja rata u Gazi, koji je uslijedio nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. Među optužbama je i tvrdnja da je jedan od optuženih ubo muškarca oštrim predmetom "blizu anusa".

Izvješće također navodi da je izraelsko odbijanje omogućavanja pristupa inspektorima ometalo sposobnost UN-a da utvrdi obrasce i trendove. Izrael je odbacio nalaze izvješća, a prateće pismo glavnog tajnika opisao kao "izvanredno". U dokumentu se navodi i da postoje vjerodostojni dokazi o kršenjima protiv ukrajinskih ratnih zarobljenika u 50 službenih i 22 neslužbena pritvorska centra u Ukrajini i Rusiji. Opisani su brojni dokumentirani slučajevi seksualnog nasilja, uključujući elektrošokove, premlaćivanja, spaljivanje genitalija te prisilno skidanje i dugotrajnu golotinju, korištene za ponižavanje zatvorenika i iznuđivanje priznanja ili informacija.

Ključne riječi
seksualno nasilje UN Hamas Izrael

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
11:10 15.08.2025.

UN ??? Ovo je smiješno. Ko su oni da se nešto pitaju . Zar nije UN 1948 priznali Izrael na teritoriji Britanske kolonije Palestinekolonije Palestine

DU
DugouhiDuško
10:27 15.08.2025.

Problem je što Izrael ubije sto civila namjerno dok Rusi ubiju jednog što bi Ameri rekli kolateralna šteta. Svi znamo da Izraelu neće biti suđeno nizašta pa je onda sramota i spominjati da Rusima sude za bilo što. Ovo jee trenutno vršenje pritiska na Izrael sa namjerom da bar smanji žrtve a dok stanu borbe niko žrtve neće ni spominjati. Postoji država koja je ratovala malo manje godina nego što postoji a nema ratnih zločinaca. Da je ratovala maslinovom grančicom dosad bi napravila bar jedan zločin. Toliko o pravdi i poštenju.

MP
marinko.przolica
10:12 15.08.2025.

UN kao UN. Služi svojoj političkoj svrsi... Ne znam zašto ih ne optužuju i trpaju u zatvor za prekomjerno granatiranje. Ili je to progodna izmišljotina za postizanje političkih ciljeva.... Navodno je i to ratni zločin. Tu sigurno imaju dovoljno dokaza...

