INTERVJU: MARKO VUČETIĆ

Kršćanstvo podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i izdati

Autor
Branimir Pofuk
16.09.2025.
u 23:00

Svijet ideja mi nudi ono što mi praksa oduzima. Svijet ideja je savršen i gotovo sam siguran da nam ideje služe kao upute što bismo trebali ostvariti u životu. No, čini mi se da mnogima kršćanstvo služi kao podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i što trebaju izdati, a ne kao poticaj da usavršavaju vlastito djelovanje i približavaju ga idejnom. Umjesto da se bore za ostvarenje idejnog, oni ga razapinju i izdaju ono do čega su umom došli. Zbog toga mi je teoretsko bavljenje uvijek bilo draže od prakse

Zadarski profesor filozofije i teologije Marko Vučetić, bivši saborski zastupnik, više se ne bavi aktivno politikom, ali itekako aktivno promatra i komentira zbivanja u hrvatskoj politici i društvu. Njegovo promatranje ne zbiva se izdaleka, s akademske ili bilo koje druge visine, nego izbliza. Kad osjeti da treba i kad može, dolazi na mjesta događaja, pa je tako, kada je trebalo, bio posljednjih tjedana i u Benkovcu i u Šibeniku. Pritom se njegov glas u mnoštvu ističe artikuliranošću, razinom i kvalitetom promišljanja. Ukratko, jedan od one vrste sugovornika kakve uvijek tražimo za Obzor.

Ključne riječi
politika Benkovac Marko Vučetić

