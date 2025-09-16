Kršćanstvo podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i izdati

Svijet ideja mi nudi ono što mi praksa oduzima. Svijet ideja je savršen i gotovo sam siguran da nam ideje služe kao upute što bismo trebali ostvariti u životu. No, čini mi se da mnogima kršćanstvo služi kao podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i što trebaju izdati, a ne kao poticaj da usavršavaju vlastito djelovanje i približavaju ga idejnom. Umjesto da se bore za ostvarenje idejnog, oni ga razapinju i izdaju ono do čega su umom došli. Zbog toga mi je teoretsko bavljenje uvijek bilo draže od prakse