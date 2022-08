'Kršćani na Zapadu trebaju se pripremiti za progon kao u vrijeme komunizma'

Hrvatski je narod u svojoj povijesti imao niz manje poznatih junaka koji su inspirirali autore i umjetnike diljem svijeta. Priču o jednom takvom donosi Raymond Oliver Dreher Jr., ili kraće Rod Dreher, američki autor i kolumnist koji duboko promišlja identitetsku krizu Zapada, kulturne promjene i ideološke rasprave te nudi odgovore na najvažnija pitanja iz kršćanske perspektive. Svoju posljednju knjigu posvetio je jednom hrvatskom katoličkom svećeniku o čijem djelovanju govori za Večernji list. Dreher je autor poznate uspješnice "Benediktova opcija", najkomentiranije kršćanske knjige desetljeća, a o religiji, politici, filmu i kulturi pisao je za The American Conservative, National Review, The Weekly Standard, The Wall Street Journal, Los Angeles Times i druge.