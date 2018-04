Kriza Vlade: HNS ne želi Glunčića, Plenković bijesan na ministricu Divjak

Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja i protivnik Škole za život, kao najbolje ocijenjeni kandidat među petero kandidata za šefa Ekspertne radne skupine, osoba je koja bi ili mogla definirati razvoj obrazovnih politika ili bi već danas mogao srušiti Vladu.

Sve zbog svoje kandidature za šefa ERS-a. Njegovu imenovanju protivi se ministrica Blaženka Divjak, uz podršku HNS-a, pa je na prekjučerašnjoj maratonskoj sjednici na kojoj se trebao izabrati voditelj navodno poručila: “Ili drugi kandidat ili raspad vladajuće većine.”

Slabiji kandidati

Matko Glunčić u svojoj kandidaturi za šefa ERS-a ima nedvojbenu podršku HDZ-a, dapače prema neslužbenim izvorima, sami su Glunčiću predložili da se kandidira na natječaj. Činjenica je da su se na ovogodišnji natječaj za nasljednika Borisa Jokića i Jasminke Buljan Culej prijavili slabiji kandidati nego na prethodna dva natječaja, no ono što nitko ne može sporiti jest činjenica da je Glunčić prikupio najviše bodova.

Štoviše, trojku mu je dodijelila i sama ministrica Divjak. Kako doznaje Večernji list, na intervjuu na kojem su bili svi članovi Posebnog stručnog povjerenstva osim premijera Plenkovića, Divjak je Glunčiću postavila jedno pitanje, no nakon njega nije tražila objašnjenja niti je komentirala Glunčićev odgovor. Dapače, Divjak je i prije ove situacije imala dva jaka argumenta po kojima je mogla ponoviti natječaj za voditelja ERS-a zbog nepridržavanja osnovnih natječajnih uvjeta i tako se riješiti igrača koji joj smeta, no to nije učinila. Kada je među kandidatima isplivao Glunčić, s kojim ministrica ne želi surađivati, stvari su se svele na “ili – ili”.

– Ako osoba (Matko Glunčić) ne zadovoljava uvjete natječaja, ako govori protiv reforme, ako lobira da se škola koju pohađaju njegova djeca ne uključi u eksperimentalnu fazu reforme, ako radi protivno odlukama Vlade i prijedlozima Europske komisije koja je preporučila da se kurikularna reforma odradi čim prije i što brže, onda HNS ne može nikako prihvatiti tu osobu – kazao je Štromar na pitanje kakav je stav HNS-a o tome da Glunčić dođe na čelo ERS-a. Apsurd je tim veći kada i sama ministrica Divjak tvrdi da članovi i voditelj ERS-a, tko god to bio, ne mogu niti će provoditi obrazovnu reformu, već je za taj proces odgovorno isključivo Ministarstvo obrazovanja. Odluči li premijer Plenković, kojem je, kako doznajemo, dozlogrdilo ponašanje ministrice, kao šef Posebnog stručnog povjerenstva udovoljiti HNS-u i imenovati nekog drugog za voditelja, birat će između preostalih pet protukandidata. Tada je kao voditeljica najizglednija Nevenka Maras, nekadašnja ravnateljica OŠ Ostrog iz Kaštel Lukšića. Izvori iz HNS-a za Večernji list tvrde da su na Veliki četvrtak Plenković, Vrdoljak, Ferenčak i Jandroković na četverosatnom sastanku postigli dogovor da će nova šefica ERS-a biti N. Maras. Međutim, idući dan Plenković im je poslao poziv za sjednicu PSP-a i obavijestio ih da Matko Glunčić ima najviše bodova za novog šefa ERS-a.

Spasili Plenkovića

– Pitali smo Plenkovića zeza li on to nas, a on nam je čestitao Uskrs – tvrdi naš izvor iz HNS-a. U HDZ-u na to odgovaraju da je samo HNS sa sastanka otišao u uvjerenju da su postigli dogovor o Nevenki Maras. Narodnjaci prijete izlaskom iz Vlade s HDZ-om jer su, kako kažu, upravo zbog kurikularne reforme ušli u Vladu.

– Plenkovića smo doslovno spasili, raskolili smo stranku i sada on misli da ćemo biti njegove curice koje će na sve kimati glavom. Tako neće ići, onda neka reformu obrazovanja radi s Hrastom – poručio je naš sugovornik. Izvori bliski premijeru Plenkoviću tvrde pak da neće biti nikakvih dramatičnih posljedica za koaliciju HDZ-a i HNS-a te da su premijer i ministrica Divjak uzeli pauzu budući da preksinoć nisu postigli dogovor.

– Istina, situacija je malo napeta, ali do raspada Vlade neće doći. I premijer i ministrica su tvrdi u svojim pozicijama, ali vjerujem da će postići kompromis – uvjeren je izvor blizak premijeru.