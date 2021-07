Kriminalci na djelu: U Austriji se pojavila lažna aplikacija „zelene putovnice“, evo kako funkcionira

Samo dan nakon što je jučer u Austriji proradila mobilna Covid aplikacija pomoću koje bi svi koji je skinu mogli očitavati QR kod potvrde, već su kriminalci na djelu, pišu u subotu domaći mediji i prenose upozorenje nadležnog Ministarstva zdravstva Austrijancima da budu na oprezu jer se je pojavila austrijska lažna mobilna Covid-aplikacija.

Neki se pitaju, što imaju krivotvoritelji od toga? Odgovor je: kradu podatke nositelja digitalne „zelene putovnice“ koja preko QR koda odmah daje podatke o tome je li nositelj cijepljen, testiran ili je prebolio Covid-19, a koju je Europska unija 1. srpnja pustila u pogon. Platforma za nadzor Interneta „Watchlist Internet“ odmah je objavila koja je razlika između važeće i lažne austrijske aplikacije. IT stručnjaci upozoravaju da krivotvorene aplikacije mogu ozbiljno narušiti sigurnost korisnika, te da potvrde koje su lažne ne vrijede i njihovo korištenje s obzirom na falsificirani QR kod za prelazak granice, pristup ugostiteljskim objektima, priredbama i slično, kazneno je djelo. Kako su naglasili stručnjaci lažna mobilna aplikacija također ima QR kod, ali falsificirani, a na njoj stoji „Corona Green Pass Austria“.

Na ispravnoj, službenoj koju je izradilo austrijsko Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Saveznim računalnim centrom stoji mobilna aplikacija „Grüner Pass“. Ona je besplatna i navodi se da je potpuno sigurna. Trenutačno je dostupna samo Austrijancima koji imaju iOS pametne telefone, dok oni koji imaju Android, moraju se još malo strpjeti, poručuju iz Ministarstva zdravstva. Ova aplikacija omogućuje pohranu podataka o cijepljenju, testiranju ili izlječenju ( tzv.„3-G-pravilo“) u vidu potvrda koje su usklađene s digitalnim certifikatom Europske unije. S obzirom da mobilna aplikacija „zelena putovnica“ sadrži i QR kod, svakom tko ju skine s App storea omogućuje se slobodno putovanje unutar zemalja EU-a.

Potvrdu je potrebno samo jednom prenijeti i spremiti u navedenu aplikaciju, nakon čega je ona u pojednostavljenoj verziji spremna za upotrebu. Mobilna aplikacija za „zelenu putovnicu“ podatke certifikata sprema i obrađuje isključivo izvan mreže tj. offline, a to znači samo na korisnikovu mobilnu mrežu. Spremanja u „oblak“ kao to je uobičajeno kod aplikacija, neće biti, poručili su nadležni. Oni austrijski građani koji su preboljeli Covid-19 i u međuvremenu su cijepljeni samo prvom dozom cjepiva još ne mogu do svoga certifikata i moraju se još malo strpjeti dok se drugi tjedan za to ne usklade zakonske odredbe.