Kreće toplinski val, temperature idu i do 40 stupnjeva: Evo kada će biti najgore

Nakon nekoliko svježijih dana, Hrvatsku će danas zahvatiti toplinski val koji će kulminirati početkom idućeg tjedna. Državni hidrometeorološki zavod upalio je meteoalarm za veći dio zemlje, dok će u nedjelju i ponedjeljak na snazi biti najviše razine upozorenja. Za riječku regiju već danas je upaljen alarm zbog očekivane iznimno visoke temperature koja će prelaziti 36 stupnjeva. U Kninskoj regiji danas se također bilježe ekstremni uvjeti, a termometri će se popeti i do 36 stupnjeva. Početkom idućeg tjedna u unutrašnjosti zemlje temperature bi mogle dosegnuti i opasnih 40 Celzijevih stupnjeva, kako je ranije upozorio ravnatelj DHMZ-a.

Meteorolog Zoran Vakula za HRT istaknuo je da će nadolazeće vrućine imati ozbiljan utjecaj na zdravlje stanovništva te da ovakve temperature nisu uobičajene za drugi tjedan kolovoza. Dodao je da će posebno teško biti početkom idućeg tjedna, kada će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura s mogućim ograničenjima u prometu, dok će u Dalmaciji i dalje dominirati vrućina i vrlo tople noći. Ponegdje su mogući i novi temperaturni rekordi, osobito na blagdan svetog Lovre.

Foto: DHMZ

Današnji dan donosi sunčano i vruće vrijeme u cijeloj zemlji. U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se temperatura oko 35 stupnjeva, uz relativno svježa jutra i noći. U središnjoj Hrvatskoj dan će obilježiti sunce i slab vjetar, a dnevne temperature dosezat će 34 do 35 stupnjeva. Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran imat će slične vremenske uvjete, uz ponegdje umjeren maestral i maksimalne temperature do 35 stupnjeva. U riječkom području prognozira se vrlo velika opasnost za zdravlje zbog vrućine. U vedroj Dalmaciji vrućina će biti izražena osobito u unutrašnjosti, gdje će noću i ujutro biti nešto svježije, dok će uz obalu noći biti tople, uz mjestimični burin koji će tijekom dana zamijeniti umjeren maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Na krajnjem jugu Jadrana zadržat će se stabilno i vedro vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 32 i 36 stupnjeva i vrlo toplim noćima.

Sutra se očekuje dodatno zatopljenje, a ponedjeljak i utorak donijet će vrhunac toplinskog vala. U unutrašnjosti Dalmacije tada će opasnost od vrućine biti najveća, dok će sjeverniji krajevi u ponedjeljak osjetiti kratkotrajno osvježenje zbog umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Na Jadranu će i dalje prevladavati vedro vrijeme, no neugodu će mnogima stvarati ne samo visoke dnevne temperature nego i sve toplije noći. Na sjevernom Jadranu, posebno u ponedjeljak, očekuje se česta jaka bura s lokalno olujnim udarima, koja bi mogla stvarati poteškoće u prometu.

Zbog ozbiljnosti nadolazećih vrućina, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je posebne preporuke za zaštitu zdravlja. Ističu kako tijekom dugotrajnih toplinskih valova dolazi do porasta smrtnosti, što je zabilježeno diljem Europe, pa i u Hrvatskoj. Posebna pažnja potrebna je osobama starijima od 65 godina te kroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim tegobama. Građanima se savjetuje da izbjegavaju izravno izlaganje suncu, posebno u razdoblju od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine te da izbjegavaju pića koja sadrže kofein, alkohol, šećer i plin. Prehrana bi trebala biti lagana, s više manjih obroka te bogata svježim voćem i povrćem. Osobama koje rade na otvorenom savjetuje se češće odmaranje i unos barem čaše i pol vode svakih pola sata.

Preporučuje se i prilagodba prostora u kojem se boravi – tijekom dana treba zatvoriti prozore i spustiti rolete u prostorijama izloženima suncu te isključiti uređaje koji nisu nužni. Ako se koristi klima-uređaj, unutarnja temperatura ne bi trebala biti preniska, a razlika između vanjske i unutarnje ne smije prelaziti sedam stupnjeva. Liječnici dodatno upozoravaju na mogućnost toplinskog udara, koji može imati vrlo ozbiljne posljedice. To je stanje u kojem tijelo više ne može regulirati vlastitu temperaturu zbog pretjerane izloženosti vrućini. Postoje dva oblika toplinskog udara – klasični, koji se najčešće javlja kod starijih i nepokretnih osoba, te naporom izazvan, karakterističan za zdrave i fizički aktivne ljude poput sportaša, građevinskih radnika i svih koji rade na otvorenom. Oba oblika mogu biti opasna po život ako se na vrijeme ne reagira.