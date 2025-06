Zašto politička i društvena scena u Srbiji nikad nije uspjela proći potrebnu katarzu?

Probleme treba rješavati unutar institucija sistema, govorio je Slobodan Milošević kada se suočavao s prosvjedima i uličnim demonstracijama 90-ih, koje su obilježile velik dio njegove 12-godišnje vladavine. Slično svih ovih godina, a posebno zadnjih nekoliko mjeseci, govori i Aleksandar Vučić, čija je vladavina po trajanja nadmašila Miloševićevu. Vučić je, kao i Milošević, stavio institucije pod kontrolu. Često pozivanje na institucije u pozi vječnih žrtava praksa je koju stalno primjenjuju autokratski lideri, pa tako i srbijanski predsjednik.



- Neki ljudi koji su uhićeni, moji su prijatelji i ja se tome ne radujem. To nije pitanje moje odluke, to je pitanje odluke institucije. Njihovoj se muci ne radujem i koliko god mogu pomoći, i njima i obiteljima, to ću učiniti. Ali hoću li sprječavati takvo što, ne pada mi na pamet. Zato što institucije ove zemlje moraju raditi. I te institucije, usprkos željama mnogih da ih ukinu, moraju postojati. I ova zemlja se mora boriti protiv korupcije - rekao je Vučić na režimskom TV Pinku 17. veljače 2025. u poruci koja je bila namijenjena prosvjednicima koji su dignuli glas protiv njegova režima nakon tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ovaj tragični događaj, u kojem je život izgubilo 16 osoba, bio je okidač za početak velikih prosvjeda koji s manjim ili većim intenzitetom traju gotovo osam mjeseci i koji su poprilično uzdrmali režim svemoćnog vladara, kojeg se sada ljudi više ne boje. Studenti koji su u proteklim mjesecima postali faktor koji ima najveću podršku javnosti, traže sazivanje izvanrednih parlamentarnih izbora, od kojih Vučić za sada panično bježi. Ne samo da bježi nego i odlazi u apsurd pa je optužio studente da su krivi za izručenje Slobodana Miloševića 2001. godine. Nema veze što većina studenata koji protiv Vučića prosvjeduju nisu tada bili ni rođeni, a ako i jesu, u vrijeme Miloševićeva izručenja možda su tek prohodali. No Vučić se nikada nije opterećivao činjenicama i ovo je prilika da napravimo mali vodič kroz srbijansku političku scenu te da vidimo tko je tko i kakva je alternativa Vučiću.