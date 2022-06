Kraj ere jeftinih kredita, sve se mijenja za Hrvate, burno na tržištu nekretnina

Hrvatski su građani neko vrijeme uživali u pogodnostima niskih kamatnih stopa, no to je doba na izmaku te i kod nas dolazi do postupnog povećanja kamata na kredite. Štediše će pričekati neko dulje vrijeme na veću zaradu na štednju jer su banke još u situaciji da im klijenti donose više novca na čuvanje nego što ga uzimaju kreditima.



Dok god je tako, kamata na štednju neće biti. Stanovništvo trenutačno ima oko 156 milijardi kuna kredita, a na računima banaka neraspoređene su 72 milijarde kuna. Bilo bi tog slobodnog keša još i više da nisu grunula silna poskupljenja pa su se tvrtke zadnjih mjeseci pojačano zaduživale. Građani zasad ne srljaju u skupe minuse kako se to događalo tijekom proteklih kriznih godina, potrošački su krediti umjereni, a jedino je burno na tržištu nekretnina gdje cijene i dalje rastu, potražnja je velika pa su i iznosi novih kredita visoki.