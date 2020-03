Koronavirus poharao Iran, a građani dobivaju kaznu ako prikrivaju bolest

Uz Kinu i Južnu Koreju koronavirus je najviše zahvatio Iran. Prema najnovijim podacima objavljenima jučer, u Iranu je na koronavirus pozitivno 3513 osoba, 107 je umrlo, dok su se 582 osobe oporavile. Samo u protekla 24 sata registrirana su 591 nove infekcije i 15 umrlih od posljedica koronavirusa. Otprilike je 50 državnih dužnosnika (u parlamentu, Vladi itd.) zaraženo koronavirusom, od toga su 23 su parlamentarni zastupnici, od kojih je jedan i preminuo, Mohammad Ramadani. Glavni razlog zaraze za njih je susret s građanima tijekom kampanje za parlamentarne izbore.

Zatvorene škole i sveučilišta

Zbog brzine širenja koronavirusa iranske vlasti odlučile su 20. ožujka zatvoriti škole i sveučilišta do kraja perzijske godine. Ministarstvo zdravstva objasnilo je da je širenje koronavirusa snažno te je pozvalo građane da ozbiljno shvate situaciju i ostanu u svojim domovima. Iranska vlast zaprijetila je da će se ozbiljno pozabaviti svima koji prikrivaju da su zaraženi te će biti strogo kažnjeni. Isto tako, iranski ministar zdravstva pozvao je građane da se ne bave papirnatim valutama i zamijene ih elektroničkim poslovanjem kako bi ograničili širenje virusa.

Nakon što je 20. siječnja utvrđen prvi slučaj obolijevanja u Kini u gradu Wuhanu, u Iranu je prvi slučaj zaraze koronavirusom potvrđen 19. veljače u gradu Qomu, provincija Qom. Najzaraženije provincije i gradovi u Iranu su Tehran, Qom, Gilan i Arak. I u ostalim dijelovima Irana virus se pojavio, ali ne u takvom opsegu.

Kao i u slučaju na sjeveru Italije, iranski epidemiolozi ne mogu otkriti izvor zaraze, jesu li to kineski radnici koji su radili u tom gradu ili drugi državljani s obzirom na to da je grad Qom, koji se nalazi 156 kilometara južno od glavnog grada Teherana, najvažnije šijitsko svetište u kojem je pokopana Fatima bin Musa, sestra imama Reze, potomka islamskog poslanika Muhameda i osmog šijitskog imama, koje godišnje posjeti oko 30 milijuna ljudi iz raznih dijelova svijeta. Zbog toga su mnogi državljani regije koji su bili na hodočašću u Qomu koronavirus donijeli u domicilne zemlje. Zbog brzog širenja virusa u Iranu, mnogi svjetski mediji optužuju Iran da su skrivali pojavu bolesti i nisu na vrijeme obavijestili javnost. Međutim, iranski dužnosnici tvrde kako su zbog velikog vala hladnoće koja je zahvatila Iran i regiju vjerovali da je riječ o običnoj prehladi, a ne koronavirusu. Isto tako, tvrde kako su odmah kada je utvrđena prisutnost koronavirusa u Iranu, 19. veljače u gradu Qomu, isti dan informirali javnost iako su se za dva dana, 21.veljače, održavali parlamentarni izbori. Neki epidemiolozi tvrde kako bi bilo bolje da je Iran tada odgodio izbore te da ne bi tada došlo do tako brzog širenja.

Pomoć WHO-a i Europe

Iranski predsjednik Hassan Rouhani kazao je kako se koronavirus proširio na gotovo sve regije Irana optužujući SAD kako nisu bili iskreni u spremnosti pružanja pomoći Iranu jer bi u protivnom ukinuli sankcije na uvoz lijekova kao prvi korak kojim bi pomogli u suzbijanju širenja koronavirusa.

– Na žalost, oni koji su sankcijama učinili da se naša infrastruktura u zdravstvu sporo razvija, optužuju Iran da krije istinu i ne daje važnost zdravlju građana. Uočena je želja da se i ova situacija iskoristi za djelovanje protiv vlade i države umjesto da se pomogne narodu – kazao je predsjednik Rouhani.

Da je jedan od razloga brzog širenja zaraze i nedostatak opreme zbog sankcija, govori i činjenica da su iz ministarstva zdravlja Irana apelirali na Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) tražeći pomoć u opremi koja im nedostaje poput maski za lice, kombinezona i kirurških odijela, ICU ventilatora (respirator), laboratorijske opreme za ispitivanje koronavirusa, zaštitnih kompleta kao i štitnika za lice/tijelo, što im je nemoguće nabaviti zbog nametnutih sankcija.

Nakon apela Svjetska zdravstvena organizacija uputila je pomoć Iranu šaljući im tri pošiljke medicinske pomoći. Kina je također puno pomogla, a ovih dana očekuje se pomoć i od europskih zemalja koje su to najavile – Francuske, Njemačke, Engleske. Predsjednik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da WHO vjeruje kako Iran provodi sve potrebne radnje u borbi protiv koronavirusa.