Korak nakon mature: kako se upisati na fakultet?

Prijave za studije započele su 1. veljače u 9 sati putem sustava Postani student, a trenutno još uvijek imate mogućnost uređivati svoju listu prioriteta. Studijske programe možete prijavljivati ili brisati sve do 16. srpnja u 13:59, osim u slučajevima kada pojedini fakulteti imaju ranije rokove – primjerice, zbog održavanja prijemnih ispita. Detaljan popis studija s ranijom prijavom dostupan je na Postani Student, a obuhvaća uglavnom studije medicine, umjetničke akademije i neka privatna sveučilišta.

Ispite državne mature i prijavu studija putem stranice Postani student može podnijeti svaki hrvatski ili strani državljanin koji završava ili je već završio najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje, ili ekvivalentnu školu u inozemstvu, i koji je prihvatio Opće uvjete prijave za maturu i studije. Kandidati koji završavaju četverogodišnje srednje obrazovanje u redovitom sustavu u Hrvatskoj ove godine prijavljuju se putem svog elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr, koristeći korisničko ime i lozinku koje im dodjeljuje administrator škole.

Bodovi za upis mogu se ostvariti na temelju nekoliko elemenata: školskih ocjena, rezultata na ispitima državne mature, dodatnih provjera koje provode fakulteti te posebnih postignuća kandidata. Detaljna struktura bodovanja i kalkulator bodova dostupni su na stranici studij.hr, kao i sve informacije koje budućem brucošu mogu zatrebati kada prijavljuje studij.

Kada prijavite neki studijski program, sustav vam može automatski dodati ispite državne mature koje trebate za upis, ako ih već sami niste prijavili. No, ako kasnije izbrišete taj studij s liste, ti ispiti se ne brišu automatski. Zato je važno da nakon brisanja studijskog programa provjerite koje ispite imate prijavljene. Ako ne želite pisati one koje je sustav sam dodao, morate ih sami ukloniti – i to unutar roka za prijavu ispita državne mature.

Budući student može birati između jednopredmetnih i dvopredmetnih studijskih programa. U slučaju odabira dvopredmetnih studija, potrebno je prijaviti najmanje dva međusobno kompatibilna programa kako bi se ostvarilo pravo konkuriranja za upis. Nakon prijave u sustav, može se prijaviti najviše 10 studijskih programa. Kod dvopredmetnih studija, prijava neograničenog broja kombinacija na istom visokom učilištu računa se kao jedan studij na listi. Iznimka su dvopredmetni programi s unaprijed definiranim kombinacijama, gdje se svaka takva kombinacija tretira kao zaseban jednopredmetni studij. Kandidati koji prijavljuju dvopredmetne studije moraju ostvariti pravo upisa na oba kompatibilna programa unutar istog visokog učilišta. Ako osoba ima pravo upisa na više kombinacija, zadržava se ona kod koje je zbroj prioriteta najmanji.

Kod dvopredmetnih studija važno je uzeti u obzir da učenik može ostati na rang-listi unutar upisne kvote samo ako se istovremeno nalazi unutar kvote i na drugom studiju koji je s prvim kompatibilan, odnosno može se studirati u kombinaciji. U slučaju da je kandidat, po objavi konačnih rang-lista, unutar kvote samo na jednom od dvopredmetnih studija, bit će uklonjen s rang-liste tog programa jer kombinacija nije potpuna. Ako kandidat prijavljuje i jednopredmetne i dvopredmetne studije, svi prijavljeni programi se uspoređuju međusobno bez obzira na njihov tip, i uzima se onaj na kojem kandidat ostvaruje najviši plasman u skladu s vlastitom listom prioriteta.

Ogledne rang-liste prve su koje se objavljuju i prikazuju sve kandidate koji su prijavili određeni studij. Kako se rang-liste periodično ažuriraju, kandidat se može pojaviti na nekoj drugoj listi ili nestati s neke na kojoj je prethodno bio, ovisno o promjenama koje drugi kandidati naprave na svojim listama prioriteta. Privremene rang-liste objavljuju se nakon što su rezultati državne mature poznati, a mogu se mijenjati sve do objave konačnih rang-lista. Objava privremenih rang-lista za upis na studije očekuje se 9. srpnja u 14:00 sati.

Prvi dan srpnja je zadnji dan za registraciju kandidata u ljetnom upisnom roku (do 23:59 sati), a 16. srpnja označava završetak prijava za upis na studije do 13:59 sati, zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studija te objavu konačnih rang-lista za upis na studije. U jesenskom roku, datum koji obuhvaća sve ovo je 17. rujna.

Ovogodišnji raspored državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je još prošle godine, no ne škodi podsjetiti se važnih termina. Mature počinju već 2. lipnja ispitima iz materinskih jezika nacionalnih manjina. Dva dana nakon, 4. lipnja, kreću termini izbornih predmeta s ispitima iz biologije i povijesti. Ispiti iz obveznih predmeta kreću 16. lipnja testom iz Hrvatskog, a esej se piše dan nakon. Mature traju do 26. lipnja, dok je konačna objava rezultata predviđen za 16. srpanj. Rok za prigovore je 11. srpnja.

Drugi rok državnih matura kreće 20. kolovoza ispitima iz informatike i politike i gospodarstva, isti tjedan kreću i ispiti obaveznih predmeta, također s hrvatskim. Jesenski rok traje do 5. rujna, s konačnom objavom rezultata 17. rujna. Rok za prigovore je sedam dana nakon završetka ispita, do 12. rujna.