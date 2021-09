Kopitz otpušten iz bolnice i uhićen. Policija ga ispituje

Harold Kopitz (56), Austrijanac s hrvatskom adresom, koji se sumnjiči za ubojstvo svoje troje djece, i službeno je uhićen u 19.45 priopćeno je iz PU zagrebačke. Tijekom dana bio je u KBC Sestre milosrdnice te se očekivalo da će tamo ostati još neko vrijeme.

– Pacijent je i dalje smješten u Jedinici intenzivne skrbi Klinike za unutarnje bolesti i pod konstantnim je nadzorom policije. Nije životno ugrožen, sve životne funkcije pacijenta su stabilne. Prije otpuštanja pacijenta iz bolnice i preuzimanja u daljnje postupanje policije, obavit će se dodatne pretrage zdravstvenog stanja pacijenta – naveo je tijekom jutra u priopćenju prof. dr. sc. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Procjena ubrojivosti

Te dodatne pretrage uključivale su i procjenu njegovog psihičkog stanja odnosno raspravne ubrojivosti zbog čega je tijekom dana bio prevezen i u Vrapče. Je li trenutačno ubrojiv ili nije, važno je zbog početka istrage, jer ako se procijeni da nije, vjerojatno će biti smješten u Bolnicu za osobe lišene slobode (BOLS), a ne u Remetinec. Jer gotovo je sigurno da će tužiteljstvo tražiti da mu se odredi istražni zatvor. Tereti ga se za trostruko teško ubojstvo jer je, kako se sumnja, ubio svoje troje djece, blizance u dobi od sedam godina i dječaka u dobi od četiri godine. Pokušao je ubiti i sebe, no u tome nije uspio. Uglavnom, zločin koji je počinio jedan je od najgrozomornijih u Hrvatskoj zadnjih godina.

S obzirom na to da je večeras službeno uhićen to znači i da je policija počela kriminalističko istraživanje nad njim. Procedura je takva da mu slijedi ispitivanje u policiji, pa na tužiteljstvu, a zatim vrlo vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Kopitz može izabrati da se brani šutnjom, a može barem pokušati u svojoj obrani objasniti nepojmljiv zločin. U međuvremenu, dok je on u bolnici čekao da liječnici procijene da ga se može predati u ruke policiji, proveo se očevid i vještačenja.

Psihijatrijsko vještačenje

Tijela djece su nakon očevida iz stana u zagrebačkim Mlinovima prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, kako bi se utvrdilo kada su točno i kako umrli. Treba se utvrditi i čime se Kopitz pokušao, kako se sumnja, otrovati. Toksikološkim vještačenjem pokušat će se utvrditi i je li u vrijeme zločina u tijelu imao alkohola ili narkotika. Sigurno će ga se i psihijatrijski vještačiti kao bi se po strukturi njegove ličnosti pokušao dokučiti motiv nepojmljivog zločina.

Policija je tijekom očevida iz stana izuzela sve korisne tragove koji im mogu pomoći u slaganju stravičnog mozaika ovog zločina, koji je šokirao ne samo hrvatsku već i austrijsku javnost. O zločinu koji je Kopitz, kako se sumnja, počinio izvijestili su austrijski, ali i brojni svjetski mediji.