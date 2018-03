Konj ugibao satima, nitko mu nije pomogao

Udaljen pola sata od Crikvenice i ljudi koji su mu trebali pomoći, jedan je konj u Lukovu ugibao satima.

Ostavljen od vlasnika koji se nije pobrinuo da ga zaštiti, postao je žrtva napada šumske životinje. Očito, uspio je pobjeći do prve kuće, tražio je da mu netko pomogne. Bio je samo 50 metara udaljen od ceste kojom je ta pomoć mogla stići, samo da se htjelo. Samo da su reagirali oni koji su zaduženi organizirati pružanje pomoći ozlijeđenoj životinji, što je propisano i Zakonom o zaštiti životinja. U kojem u čl. 7 jasno stoji da je za to zadužena lokalna zajednica. Poziv upomoć stigao je i do Diane Kukuruzović, volonterke iz Rijeke.

– Kontaktirala sam policiju i veterinarasku inspekciju, a sve zato što komunalni redar nije obavio svoj posao. Njemu je bila nedjelja. Rekao mi je da je zvao brojeve telefona koje sam mu ja dala, ali mu se nitko nije javio. Kako su se meni svi javili? – kaže volonterka. Razgovarala je i s vlasnikom kuće do koje je jadan konj došao, nije znao što napraviti i kako mu pomoći. Kako mu skratiti muke.

– Komunalni je na kraju zvao Udrugu konjara. Tako je mogao i mene zvati. Zvala sam i veterinara, a on mene pita: Znate li vi gdje je to? – priča nam D. Kukuruzović. Dodaje kako je veterinar na kraju kasno navečer otišao do kuće, no konj više nije bio tamo.

Našli su nesretnu životinju tek drugo jutro, malo dalje od kuće uz koju je stajao i čekao pomoć. Nije dočekao da mu skrate muke, ugibao je u bolovima, izgrižen, pun rana i na hladnoći. Može li kazna vlasniku, a zna se tko je jer je konj bio čipiran, izbrisati sve što se dogodilo zahvaljujući čovjeku? Počevši od vlasnika, komunalnog redara, veterinara...Svih onih kojima je bila nedjelja i koji su odlučili da je zbog jednog konja ipak ne treba pokvariti. Otkud im svima pravo da odluče kako život jednog konja nije važan? Otkud im pravo da odluče kako mu neće pomoći čak ni da ugine lakše, uz manje boli?