'Konačno je došlo vrijeme da se u Europskom parlamentu čuje glas običnog čovjeka'

Mislim da je sazrijelo vrijeme da konačno se u Europskom parlamentu može čuti glas običnog čovjeka, da se u tom parlamentu konačno progovori o pravim, realnim problemima i da se njih krene rješavati, poručio je čelnik Mosta i nositelj njihove liste Božo Petrov nakon predaje Mostove liste Državnom izbornom povjerenstvu.

Osim njega, koji je već najavio da neće u Europski parlament ako osvoji mandat, na listi su i Sonja Čikotić, Ivan Prskalo, Ines Strenja, Ružica Vukovac, Robert Podolnjak, Ljubica Ambrušec, Nizar Shoukry, Ivan Bekavac, Mato Tomljanović, Ivan Matić, dok listu zatvara na 12. mjestu Miro Bulj.

- Mi smo predali listu naših kandidata, to su svi ljudi koji će se pošteno, čestito, hrabro boriti za hrvatske interese u Europskom parlamentu. 26. svibnja je vrlo važan dan za Hrvatsku, i to je prva prilika u kojoj građani mogu odlučiti u kojem smjeru država treba ići. Zato ih pozivam da svi izađu na ove izbore – kazao je Petrov. Upitan tko će s liste ići ako osvoje mandat, uzvraća kako su oni tim, te kako su se dogovorili da u Bruxelles ide onaj tko bude imao najviše preferencijalnih glasova, neovisno o tome je li prešao prag ili ne. Ne misli da je prevara birača to što on ne misli ići u Europski parlament.

- Prevara bi bila kad bih to prešutio, vrlo transparentno sam rekao da ne idem, ja sam tu da pokažem koliko su važni izbori za Hrvatsku i njezinu budućnost i zato želim biti tu, želim im dati potporu za maksimalan uspjeh – zaključio je Petrov.