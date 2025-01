Koliko novca se daje na svadbi, na popularnom forumu započela rasprava: 'Ja ne znam kako ljudi žive da toliko mogu dati'

Jedan od najstarijih običaja oko kojeg se konstantno vode polemike je koliko novca se stavlja u kuvertu na svadbama. Rasprava upravo o tomu nedavno je započela na Redditu, kada je jedna osoba zatražila pomoć upravo oko toga. "Naime ove godine sam kum na svadbi, pa me zanima koliko para dajete?" bilo je pitanje, uz još jedno - daje li se poklon u novcu ili se poklanja perilica za rublje, posuđe ili slično.

Mnoštvo korisnika zatim je pokušalo utvrditi što je korektno što nije, koliko košta stolica i koliko su skuplja vjenčanja rodbine, prijatelja i kumova, a neki komentatori su se i našalili poput jedne osobe koja je napisala - 0.002 BTC - referirajući se na Bitcoin i nedavni skok interesa za kriptovalute.

"Kao kumovi, a bili smo tri puta, uvijek smo dali 5.000 kuna. Da smo sad opet, mislim da bi morali dati 1.000€. Ali, naravno ovisi i o tvojoj situaciji, ako nemaš love daš manje i to je to, tko se naljuti nije te odabrao za kuma iz pravog razloga", bio je jedan od komentara s kojim se složilo jako puno ljudi, a posebno na ovaj komentar o mogućoj ljutnji na premali iznos poklona.

U drugom komentaru je bio i poklon, te novci. "Mi smo kao kumovi kupili poklon (vrijednost 250€) i još 500€ u kuvertu. Sve ovisi kakve su ti mogućnosti i koliko ti želiš dat", napisala je jedna korisnica Reddita. Dok se jedna osoba načudila komentarima pa napisala: "Ja iskreno ne znam kako ljudi žive da mogu samo tako za svadbu 200 eura odvojiti. Ja nemam taj budžet, živim iz mjeseca u mjesec, i iskreno mi je misterij da svadbe popune 100 ljudi i da svi to mogu". Zatim je ista osoba dodala i kako je počela odbijati pozive na svadbe jer postaje preskupo.

Jedna osoba je napisala da je po njoj "najniža kulturna granica 150€", što pokrije trošak stolice i ostavi nešto sa strane, osim ako se ne radi o bliskim osobama, onda se ta najniža granica diže na 200 do 300 eura. Jedan korisnik iz Dalmacije je napisao kako oni daju 200 eura i da nije on kriv ako su budući supružnici odabrali skupu salu ili skup bend, pa je zaključio kako "ljudi danas rade cirkus od svojih pireva".

Još jedna buduća kuma je odlučila pomoći slučajnom kolegi, pa mu je napisala: "Ja sam kuma ove godine na maloj svadbi i planiram dati 500 eura bez ikakvih drugih poklona. Ako bude nekih povišica do tad, možda pojačam, ali za sad je takav plan". Jedna osoba je vrlo kratko i jasno objasnila kako se "nerodbini daje 150 eura, rodbini od 300 do 500 eura, a kum daje 1000 eura i svadbenu tortu", na što je još jedan komentator dodao kako kum treba organizirati i momačku zabavu o svom trošku.

Većina korisnika su bili protiv poklona i tvrdili su kako je gotovina najbolji poklon, te da je narodno pravilo da kum daje od 500 do 1000 eura. Jedan korisnik je rekao da je cijena stolice u Zagrebu od 150 do 200 eura, na što su ga neki napali pitajući ga gdje on to ide na svadbe.

GALERIJA Pokrenuta peticija za povratak diskvalificirane pjevačice na Doru! Evo koliko je potpisa prikupljeno