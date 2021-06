Obiteljski liječnici o COVID potvrdama: Problemi su dosegli vrhunac, molimo građane da ne dolaze

Zbog problema s dobivanjem tzv. COVID putovnice s kojima se, sudeći po reakcijama s terena, suočio nemalen broj cijepljenih građana, zaiskrilo je između obiteljskih liječnika i Ministarstva zdravstva. Javno je jučer priopćenjem reagirao KoHOM – Koordinacija hrvatske obiteljske medicine ističući da sustav ne funkcionira. Pozvali su ministra Vilija Beroša, Nacionalni stožer civilne zaštite i HZJZ da hitno riješe problem.

Naših je 90% cijepljenih

“Ministre, prije samo dva tjedna uputili ste naredbu svim cjepiteljima kojom eksplicitno tražite da isključivo cjepitelj upiše cijepljenje svakog pacijenta u sustav, i to u roku od 24 sata. Ustvrdili ste da platforma radi punom snagom. A sada, u petak navečer, kroz medije pozivate pacijente da se jave obiteljskom liječniku koji jedini može riješiti sve zavrzlame neučinkovitih rješenja u kojima nas niste poslušali iako vas upozoravamo gotovo godinu dana. Liječnici iz medija saznaju da ste poslali ‘upute’ u petak navečer! A jeste li? I kakve upute?” ogorčeni su u KoHOM-u. “Mi smo liječnici i naš posao je liječiti”, poručuju.Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a, u razgovoru nam je ponovila njihov stav da je problem nastao jer podaci nisu povezani.

– Mi kao cjepitelji, obiteljski liječnici, koga god cijepili, odmah to moramo upisati u sustav CEZIH i razdužiti konkretno cjepivo. Mi smo bili glavni cjepitelji, cijepili smo barem 90 posto svih cijepljenih, sve to upisali u sustav, poslali u CEZIH i dobili povratnu informaciju da su podaci prošli. A sada izgleda da se ne mogu centralno prikazati podaci o svima cijepljenima s dvije doze i mi iz medija, u petak, doznajemo kako se pacijente opet upućuje nama, da ponovno upisujemo cijepljene, bez da nas je itko išta pitao niti smo imali spoznaja da postoje problemi – kaže dr. Ban Toskić. Nije im stoga jasno gdje je nastala pogreška, no ističu da to i nije njihov problem niti bi ga trebali rješavati, jer je “greška u informatičkom sustavu”.

– Doista smo preuzeli na sebe ogroman dio posla oko pandemije, a sada nam slijede i godišnji odmori, mnogi kolege već rade dvostruke ambulante u nemogućim uvjetima. U redovnom radu imamo 100 do 150 kontakata s pacijentima dnevno, a ljeti se taj posao udvostručuje. Pa onda da još spašavamo situaciju koju nismo prouzročili, i za to saznajemo iz medija, čini se zaista nekorektno i nerealno, uza sav angažman i trud. A stil da se svaki problem koji se javi jednostavno delegira obiteljskim liječnicima, bez osmišljavanja konkretnog rješenja u digitalno doba, doista je nevjerojatan – zaključuje.

Podsjetimo, od 1. lipnja u produkciji je Hrvatski nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde, a uspostavila ga je Agencija za komercijalne djelatnosti (AKD). Potvrde dobiti mogu građani čiji su podaci o cijepljenju, negativnom testu na koronu ili preboljenju bolesti upisani u centralne baze Ministarstva zdravstva. Moguće ih je zatražiti, navode u AKD-u, u ispostavama HZZO-a ili “u samo par koraka putem portala e-Građani”. Ukupno 74.806 građana dobilo je EU digitalnu COVID potvrdu do jučer u 15 sati, a od toga 16.067 u ispostavama HZZO-a.

Je li problem u pristupu sustavu?

– Broj podnesenih online zahtjeva za potvrdu iznimno je visok, što potvrđuje da je sustav jednostavan za korištenje – odgovara Adela Jelinek Bišćan iz AKD-a.

– AKD je uspostavio nacionalni sustava izdavanja EU digitalne COVID potvrde i zajedno s MUP-om osigurao njezinu prekograničnu interoperabilnost sukladno Uredbi. Sustav radi besprijekorno sa središnjim EU pristupnikom i potpuno je interoperabilan sa svim državama članicama koje su u povezane s EU pristupnikom. Ministarstvo unutarnjih poslova integriralo je validaciju EU digitalnih COVID potvrda u Nacionalni granični informacijski sustav te uspostavio poveznicu sa sustavom Enter Croatia. Problema na graničnim prijelazima nema i COVID potvrde se uspješno validiraju – nastavlja Jelinek Bišćan.

EU digitalna potvrda nije jedina

Problemi s ishodovanjem COVID putovnica, pak, nesumnjivo postoje.

– Podaci građana koji zatraže COVID potvrdu moraju biti na ispravan način upisani u centralne baze Ministarstva zdravstva. Postoje upiti dijela građana zašto ne mogu dobiti potvrdu, primjerice, na temelju preboljenja u posljednjih šest mjeseci i jedne doze primljenog cjepiva. Odgovor je jednostavan. Prema Uredbi takva potvrda ne bi bila interoperabilna EU digitalna COVID potvrda. No, prema nama dostupnim informacijama, HZJZ je pitanje statusa procijepljenosti građana na temelju preboljenja i jednog cijepljenja uputio prema Komisiji preko MVP-a. Prihvati li Komisija status evidentiranog preboljenja bez zapisa o testiranju, AKD će promjenu implementirati u sustav. Sada odgovora na to pitanje nema, a ni izmjene službene dokumentacije – zaključuje Jelinek Bišćan ističući da EU digitalna COVID potvrda nije jedina potvrda s kojom će građani moći prelaziti granicu.

