Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Kod nas je budala prva na liniji povlastica, a razuman čovjek je prisiljen povući se

16.11.2025. u 10:03

Isusa se izvlači iz Biblije samo kad zatreba opravdanje za još jedan čin nasilja ili "preventivnu" prijetnju manjinama

Agresija u Hrvatskoj odavno više ne bira mete: od Srba, preko "nepodobnih", do svakoga tko si uzme slobodu ne "disati hrvatski". Kad incidenti postanu toliko česti da ih je nemoguće ignorirati, vrhuška HDZ-a prstom upire u doista impotentnu ljevicu i stare neprijatelje. Ogledalo uporno izbjegavaju, jer bi svaki put pokazalo glavne krivce za trenutačnu krizu.

Narodna izreka da "pametniji popušta" dovela nas je u svijet u kojem je budala prva na liniji povlastica, a razuman čovjek ima dva izbora: povući se ili biti izguran na marginu. Likovi upitne sposobnosti i nimalo upitne ambicije okupiraju javni prostor, dok se moralni ljudi povlače jer im se ne mili valjati u tuđem blatu. Ovdje odavno nije riječ samo o odnosu "desnice" i "ljevice", nego o mentalitetu koji je amoralan instinktom, a licemjeran navikom.

Ključne riječi
isključenost Licemjerje zlo agresija

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
10:12 16.11.2025.

Kod nas je domoljubna balkanska budala prva na liniji povlastica, a razuman čovjek je prisiljen povući se kao svoj sa svoga za Irsku.

