Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Kolaps na autocesti A3: Velike gužve zbog dvije nesreće, kolona duga 10 kilometara

HAK
VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 19:09

Vozače se poziva na oprez, pridržavanje prometnih propisa i povećanu koncentraciju zbog usporenog prometa

Zbog dviju odvojenih prometnih nesreća na autocesti A3 u smjeru Lipovca stvorile su se znatne gužve, izvijestio je Hrvatski autoklub.  Prva nesreća dogodila se između čvorova Kutina i Lipovljani, gdje je promet zbog sudara preusmjeren u jedan trak. Kolona vozila na tom dijelu autoceste proteže se oko deset kilometara.

Druga nesreća zabilježena je oko 125. kilometra, između čvorova Lipovljani i Novska, također u smjeru Lipovca. I tamo se vozi jednim prometnim trakom, a zadržavanje je oko dva kilometra. Vozače se poziva na oprez, pridržavanje prometnih propisa i povećanu koncentraciju zbog usporenog prometa na navedenim dijelovima autoceste.

Ključne riječi
A3 kolone prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja