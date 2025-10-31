Kolaps na autocesti A3: Velike gužve zbog dvije nesreće, kolona duga 10 kilometara

Zbog dviju odvojenih prometnih nesreća na autocesti A3 u smjeru Lipovca stvorile su se znatne gužve, izvijestio je Hrvatski autoklub. Prva nesreća dogodila se između čvorova Kutina i Lipovljani, gdje je promet zbog sudara preusmjeren u jedan trak. Kolona vozila na tom dijelu autoceste proteže se oko deset kilometara.

Druga nesreća zabilježena je oko 125. kilometra, između čvorova Lipovljani i Novska, također u smjeru Lipovca. I tamo se vozi jednim prometnim trakom, a zadržavanje je oko dva kilometra. Vozače se poziva na oprez, pridržavanje prometnih propisa i povećanu koncentraciju zbog usporenog prometa na navedenim dijelovima autoceste.