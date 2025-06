Kakve veze jedni s drugima imaju film “Alien 3”, Keir Starmer, Hrvati i migranti

Američki znanstvenofantastični horor “Alien” jedan je od najvažnijih filmskih serijala iz osamdesetih i devedesetih, u vrijeme kada je to bio svojevrstan trend, kada se pojavio cijeli niz serijala, od kojih se neki snimaju i danas. Serijal je započeo Ridley Scott 1979. godine, kada je snimio prvi dio, a nastavili su ga James Cameron i David Fincher, koji je režirao treći nastavak, što je ujedno bio i njegov prvi snimljeni film. Kada se “Alien 3” pojavio, 1992. godine, kritika ga je sasjekla, dok se publika oštro podijelila, na one kojima je ovo najbolji dio serijala i one koji su ga smatrali najlošijim. I sam Fincher bio je nezadovoljan filmom te ga se odrekao jer je smatrao da je odstupio od svoje izvorne vizije zbog uplitanja studija (20th Century Fox).